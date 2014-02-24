به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی ظهر دوشنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در استان افزود: از این تعداد 11 هزار و 114 اثر از بخش ملی، 200 اثر در بخش مجازی، 67 اثر در بخش نشریات استانی و بقیه در سایر بخش ها ارسال شده است.

وی اظهار داشت: جشنواره ملی کودک و نوجوان با سابقه 20 ساله با تولیت کانون پرورش فکری هر دو سال یکبار برگزار می شود و بعد از 20 سال دبیری این جشنواره از تهران خارج شد و مازندران اردیبهشت ماه سال آینده میزان این جشنواره است.

وی عنوان کرد: محورهای این جشنواره شامل تیتر، گزارش، خبر، عکس، طنز و ... و موضوعات دینی، عقاید اسلامی، اخلاق اسلامی، مناسبات مذهبی، فروعات دین، حوزه بصیرت، فرهنگ، حوزه شهروندی و اخلاق مداری و ... است.

گرجی یادآور شد: در کل کشور در حوزه کودک و نوجوان کمتر از 20 نشریه فعال است و این بسیار تاسفبار است.

مدیرکل کانون پرروش فکری کودکان و نوجوانان مازندران افزود: مموضوع اقتصادی دلیل استقبال از این جشنواره شده است ولی در نهایت در حوزه کودک کار کم تولید می شود.

وی با بیان اینکه بخش فضای مجازی نیز به این جشنواره افزوده شده است، گفت: این جشنواره برای اولین بار در خارج از تهران و اول تا چهارم اردیبهشت در استان برگزار می شود.