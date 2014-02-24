به گزارش خبرنگار مهر، بنابر تصمیم هیئت مدیره شرکت سیاحتی علیصدر در 30 بهمن ماه که ریاست آن را معاون عمرانی استاندار همدان بر عهده دارد، مدیر عامل جدیدی برای بزرگترین شرکت تفریحی سیاحتی غرب کشور در نظر گرفته شد که حميد رضا یاری مدیر عامل سابق نمایشگاه های بین الملی همدان جانشین حسین اسلامیان شد.

مدیرعامل سابق این شرکت در مراسم تودیع خود که ظهر دوشنبه در دفتر کارش برگزار شد، گفت: از زمان قرار داده شدن این مسئولیت برعهده من هرگز ابلاغی و بخشنامه ای عمل نکردم بلکه بر اساس علاقه عمل کردم و هیچ منتی نیز بر من نیست و از استفاده از بسیاری امکانات شرکت پرهیز کردم.

برای مسافرت خانواده خود بلیط تهیه کردم

حسین اسلامیان اذعان داشت: هیچ گونه اضافه دریافتی خارج از مصوب هیئت مدیره نداشتم و حتی برای مسافرت خانواده خود از طریق شرکت بلیت تهیه می کردم و برای بالا بردن شان و جایگاه شرکت سعی خود را به کار بردم.

وی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر استفاده از منابع داخلی، و بیان اینکه این امر را در سطح کوچک در این مجموعه عملی کردم، اذعان داشت: از اینکه مدیرعامل بومی جانشینم می شود خوشحالم و در واقع تنها آمدم و تنها هم میروم و حتی یک نفر از نزدیکان خود را وارد این مجموعه نکردم.

مدیر عامل سابق شرکت سیاحتی علیصدر همدان با اشاره به اینکه در زمان ورودم به این مجموعه سرمایه های شرکت معادل 18 میلیارد ریال بود که اکنون به 81 میلیارد ریال رسیده است، اذعان داشت: سرمایه شرکت رشدی 45 برابری داشته است.

اسلامیان ادامه داد: سرمایه فرعی شرکت نیز از 160 میلیون ریال به یک میلیارد تومان رسیده و 171 نفر نیز استخدام شده اند که افزایش 32 درصدی را نشان می دهد و همچنین میزان بازدید کنندگان از غارعلیصدر نیز از 460 هزار نفر به 680 هزار نفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه سود خالص شرکت از 260 میلیون تومان به یک میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده، اذعان داشت: بدهی شرکت نیز از 428 میلیون به 120 میلیوت تومان رسیده است و دارایی های دفتری نیز از 18 میلیارد ریال به 54 میلیارد ریال رسیده است.

مدیر عامل سابق شرکت سیاحتی علیصدرهمدان ادامه داد: علی رغم وجود مشکلات مالی در سالهای 80 و 81 تمامی بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی صفر شده و مردم روستای علیصدر همواره یار و یاور این مجموعه بودند و اگر موفقیتی کسب شده نتیجه یاری آنان نیز هست.

با بخشی نگری نباید به غار علیصدر نگاه کرد

اسلامیان با تاکید براینکه غار علیصدر متعلق به منطقه خاص تنها نیست، اذعان داشت: با بخشی نگری نباید به غار علیصدر نگاه کردو باید به منطقه نیز سود رساند.

وی ادامه داد: 260 هکتار زمین برای ساخت منطقه بین الملی گردشگری در مجموعه علیصدر در نظر گرفته شده و این طرح در سه فاز طراحی و آماده اجرا است که توسط سرمایه گذاران بومی اجرایی می شود و اکنون 40 خانه ویلا در مجموعه علیصدر وجود دارد ودر مجموع ظرفیت پذیرش 20 هزار نفر را در روز در مجموعه ها داریم.

مدیرعامل سابق شرکت سیاحتی علیصدر همدان با اشاره به طرح تصفیه فاضلاب مجتمع تفریحی عباس آباد، تهیه طرح زیست محیطی برای غار علیصدر،اجرا 27 هکتار آبیاری قطره ای در مجتمع غار علیصدر، اجرا سیستم مکانیزه صدور بلیت به صورت اینترنتی در این مدت اذعان داشت: چهار هزار 500 متر زمین در مجموعه غار علیصدر خیرداری شده بود که اکنون ارزش افزوده بالایی دارد.

اسلامیان افزود: طرح دفع فاضلاب مجتمع تفریحی عباس آباد در سالجاری با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در سالجاری همراه بوده و در حال حاضر نیز 10 ویلا در این مجموعه در حال ساخت است که هشت ویلا 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اسکله جدید غار علیصدر میزبان میهمانان نوروزی

وی با اشاره به اینکه ظرفیت پذیرش مسافر در مجتمع غار علیصدر از هشت هزار نفر به 12 هزار نفر در این مدت رسیده است، اظهار داشت: اسکله جدید در غار علیصدر در حال راه اندازی است که میهمانان نوروزی می توانند از بخش های جدید غار دیدن کنند.

مدیرعامل سابق شرکت سیاحتی علیصدر همدان با تاکید براینکه در حالی که آژانس مسافرتی شرکت در حال انحلال بود در دوسال اخیر به سود دهی رسیده و با فعال شدن پروازها به مشهد فرودگاه همدان نیز رونق گرفته است و در هفته جاری مذاکرات تکمیلی نیز برای برقراری پروازها به کیش و عتبات عالیات در حال انجام است، اظهار داشت: در هر سال در این مجموعه شاهد گردش شغلی دو هزار نفر هستیم و در شش سال اخیر شاهد آمدن و رفتن 12 هزار نفر در این مجموعه بودیم.

در پایان این مراسم بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت علیصدر حميد رضا یاری به عنوان مدیر عامل جدید منصوب و از خدمات حسین اسلامیان تقدیر شد.