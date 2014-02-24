جواهیر سوکای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط خودش در هفته‌های گذشته ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت:‌ شرایطم بسیار خوب است و من برای بازی‌های سپاهان آماده هستم؛ من همه روزه تمرین می‌کنم و تلاش می‌کنم کیفیت بالائی از خود ارائه کنم و باید بگویم بهتر از پارسال هستم.

وی با اشاره به آمار پائین گلزنی سپاهان در بازی‌های اخیر افزود: ‌می‌دانم که تیم ما در بازی‌های گذشته آمار گلزنی پایینی داشته اما به نظر من این به دلیل مشکلاتی بوده که برای ما به وجود آمده و امیدوارم که بتوانیم در بازی‌های آینده این مشکلات را برطرف کنیم.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به تساوی تیمش در دیدار با مس کرمان بیان داشت: ‌دیدار با مس کرمان آخرین شانس ما بود و ما باید در این بازی نتیجه می‌گرفتیم اما این مسابقه یک دیدار خیلی سخت بود و مس بسیار خوب در این بازی به میدان آمد و ما نتوانستیم دیدار با مس را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

سوکای به بازی روز چهارشنبه سپاهان مقابل السد قطر اشاره کرد و افزود: ما در بازی با السد کار بسیار دشواری در پیش داریم زیرا السد تیم بسیار خوبی است اما خوب می‌دانید که در کنار آن سپاهان نیز تیم قدرتمندی به شمار می‌رود و برای پیروزی به مصاف السد قطر می‌ رود.

وی با بیان اینکه هر بازی برای سپاهان حکم یک فینال را دارد، تصریح کرد:‌ ما باید در مرحله گروهی نهایت امتیاز را کسب کنیم تا به دور بعد صعود کنیم اما به هر حال در فوتبال همه چیز ممکن است و روی آن ننوشته که چه اتفاقی رخ می‌دهد.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به شرایط کنونی سپاهان گفت: دیگر وقت از دست دادن امتیاز نیست و باید کاری کنیم که در بازی‌های خود با پیروزی و قدرت ظاهر شویم تا به دور بعد مسابقات صعود کنیم.