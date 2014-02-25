محمد فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار روز چهارشنبه تیمش مقابل السد قطر در چارچوب رقابتهای مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: باید بگویم السد قطر یکی از تیم‌های خوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌رود و همه تیم‌های گروه ما خوب هستند و الاهلی، السد و الهلال عربستان همه از تیم‌های خوب به شمار می‌روند.

وی افزود: السد قطر در لیگ قطر خوش درخشیده و شرایط الاهلی و الهلال نیز اینگونه است، بنابراین باید بگویم گروه سختی در انتظار سپاهان است، هرچند ما تلاش می‌کنیم که از تجربه خود در این مسابقات استفاده کنیم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ادامه بیان داشت: سپاهان یکی از باتجربه‌ترین تیم‌ها در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شمار می‌رود و با تکیه بر قدرت و جنگندگی بازیکنان خود مقابل السد درخشش خوبی خواهد داشت.

فرامرزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور بازیکنان جوان سپاهان در ترکیب این تیم و تاثیر بی‌تجربگی آنها بر مسابقات آسیایی با توجه به اینکه به گفته بسیاری، سپاهان در دیدارهایی نظیر پرسپولیس، به دلیل بی‌تجربگی بازیکنان جوان شکست خورد؟، افزود: به نظرم دیدار سپاهان و پرسپولیس یک دیدار خاص بود و اتفاقات رخ داده در این بازی گذشته است اما بازیکنان سپاهان به دلیل بی‌تجربگی در این بازی شکست نخوردند بلکه اتفاقات بسیاری رخ داد که یکی از آنها اخراج ناحق بازیکن ما بود.

وی یادآور شد: به نظرم سپاهانی‌ها بی‌تجربه نیستند و بازیکنان جوان ما بازیکنان خوبی هستند که تجربه دارند؛ ما در تیم خود بازیکنانی نظیر رحمان احمدی، هادی عقیلی، علی حمودی، امید ابراهیمی و بازیکنان دیگری داریم که صاحب تجربه بسیاری در مسابقات آسیایی هستند و می‌توانند به بازیکنان دیگر کمک کنند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان گفت: از سوی دیگر میانگین سنی تیم‌های آسیایی بسیار بالا بوده و بالای 30 سال است که این مساله باعث می‌شود که جسارت بازیکنان جوان ما بر کم‌تجربگی آنها غلبه کند.