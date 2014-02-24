به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو در آخرین اظهار نظر خود از علاقه‌اش به جذب رادامل فالکائو مهاجم باشگاه موناکو پرده برداشت.

مورینیو در گفتگو با Canal Football Club گفت: من تیمی بدون مهاجم دارم و فالکائو تیم درست و حسابی ندارد. بازیکنی در سطح او نمی‌تواند در حضور تنها 3 هزار نفر بازی کند. موناکو باشگاهی است که یک بازیکن مثل او فوتبالش را در آنجا به اتمام برساند نه در اوج فوتبال خود در آن بازی کند.

آقای خاص همچنین در مورد احتمال پیوستن زلاتان ایبراهیموویچ به چلسی گفت: جذب زلاتان غیرممکن است. او در پاری سن ژرمن خوشحال است. این را می دانم چون ما با هم دوست هستیم و با هم ارتباط داریم.