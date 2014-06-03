به گزارش خبرنگار مهر، فهرست نهایی تیم ملی کلمبیا برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل اعلام شد که در آن اثری از نام رادامل فالکائو دیده نمی‌شود. بدین ترتیب ستاره تیم موناکو نتوانست به خاطر آسیب دیدگی زانو خود را به این مسابقات برساند و به جمع غایبان سرشناس مسابقات پیوست.

خوزه پکرمن سرمربی آرژانتینی تیم ملی کلمبیا در یک کنفرانس خبری گفت: فالکائو در ماه ژانویه جراحی شد ولی نتوانست سلامتی خود را باز یابد. ما به همه مردم کلمبیا می‌توانیم بگوییم که او شایسته حضور در جام جهانی بود و برای همین ما امید خود را حفظ کردیم ولی در نهایت این اتفاق رخ نداد.

رادامل فالکائو هم با ابراز تاسف از این که نمی‌تواند به تیم ملی کشورش در جام جهانی کمک کند، گفت: من به برزیل می‌روم تا در کنار تیم ملی قرار بگیرم. امیدوار بودم که برای تیم کشورم بازی کنم ولی حالا از تیم حمایت خواهم کرد.