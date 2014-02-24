به گزارش خبرنگار مهر، سید طاهر طاهری در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که بعد از ظهر دوشنبه در استانداری برگزار شد، با اشاره به نقش گلزار شهدا به‌عنوان زبان گویایی که عظمت روح جاوید شهدا را به تصویر می کشد، برضرورت حفظ قداست و مرمت گلزار شهدا تأکید کرد و گفت: گلزار شهدای محمدشهر به عنوان سومین گلزار شهدای کشور باید در خور شأن مقام شامخ این قشر باشد.

وی دستگاه های عضو شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را مکلف ساخت تا آغاز مرمت و بازسازی این مکان مطهر را در دستور کار جدی قرار دهند.

استاندار البرز همچنین تأکید کرد: هیچ گلزار شهدایی در استان البرز نباید وضعیت نامناسبی داشته باشد.

وی اجرای این تکلیف خطیر را با مشارکت شهرداری ها، اوقاف و امور خیریه و... میسر دانست.

ضرورت تدوین تقویم سالانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

طاهری در بخش دیگری برضرورت تدوین تقویم سالانه این شورا تأکید کرد و گفت: برنامه های این شورا باید به صورت مدون برای سال 93 تدوین شود تا به نحو مطلوبی شاهد برگزاری کنگره های فرهنگی در این رابطه باشیم.

استاندار البرز همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری محتوایی در برگزاری برنامه های مرتبط تصریح کرد: هنر ظرفیتی است که می‌توان از آن برای اعتلا و ترویج روحیه شهادت طلبی بهره مند شد.

وی افزود: اجرای نمایش های قوی متکی بر نمایشنامه های غنی و تلفیق آن با برنامه های متنوع برای نسل جوان اقدامی است که باید اجرایی شود.