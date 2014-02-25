به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین احمدی دوشنبهشب در نشست کمیسیون نظارت مشترک استان وشهرستان دشتستان اظهار داشت: تلاش برای بهبود وضعیت کاری اصناف مختلف را در دستور کار داریم و تلاش میکنیم تا دغدغهها و مشکلات این اقشار را براورده سازیم.
وی با اشاره به لزوم تجمیع سازمانهای صنفی شهرستان دشتستان، بیان داشت: تجمیع ساختمان اتاق اصناف و اتحادیههای تحت پوشش شهرستان دشتستان ضروری است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان تاکید کرد: طرح تجمیع ساختمان اصناف واتحادیهها توسط اتاق اصناف تهیه میشود و به کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان ارائه میکند تا در مورد ان تصمیمگیری شود.
ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای انتقال صنوف آلاینده
وی در ادامه به وضعیت انتقال اصناف آلاینده برازجان اشاره کرد و ادامه داد: به منظور انتقال صنوف آلاینده به شهرک صنعتی برازجان برنامهریزی های بسیار خوبی صورت گرفته است که امیدواریم شاهد اجرای این برنامه باشیم.
احمدی تاکید کرد: فرمانداری شهرستان دشتستان نیز برای ایجاد زیرساختهای لازم برای انتقال صنوف آلاینده به شهرک صنعتی برازجان همکاری و پیگیری لازم را خواهد داشت.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان خاطرنشان ساخت: امیدواریم با تلاشهای صورت گرفته تا پایان امسال شاهد انجام مقدمات انتقال صنوف آلاینده به شهرک صنعتی برازجان باشیم.
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