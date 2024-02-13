۱۱۰ فقره پروانه کسب ویژه ایثارگران دشتستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار ظهر سه‌شنبه در جلسه کمیسیون نظارت دشتستان اظهار داشت: گسترش حوزه فعالیت اصناف از مهم‌ترین اقدامات این اداره در طول یک سال گذشته بوده و در این زمینه اقدامات خوبی انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: توجه به امور مربوط به ایثارگران در حوزه اصناف از اقدامات مهمی است که در این زمینه شاهد صدور ۱۱۰ مورد پروانه کسب طی یک سال گذشته برای افراد معرفی شده از طرف اداره بنیاد شهید مربوط به ایثارگران بوده‌ایم.

کشتکار با بیان اینکه ۱۶ جلسه کمیسیون نظارت طی یک سال گذشته در این شهرستان برگزار شده ابراز داشت: تعداد ۶۸ مصوبه به‌منظور رسیدگی و تعیین تکلیف مسائل و مشکلات مربوطه سازمان‌های صنفی شهرستان ابلاغ شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان با اشاره به برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها در دشتستان عنوان کرد: طی یک سال گذشته انتخابات ۱۷ اتحادیه صنفی در دشتستان برگزار و هیأت مدیره جدید آن‌ها منصوب شده‌اند.