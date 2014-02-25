طرح تنظیم خانواده طرحی اشتباه برای کاهش جمعیت ایران/ موانع ازدواج برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی شامگاه دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه، با سیاست کاهش جمعیت شاهد وجود خانواده دارای دو فرزند هستیم افزود: با این روند در آینده شاهد پیری جمعیت ایران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه آمریکا و غرب همه کشورهای اسلامی را خریده و برآنها تسلط دارد ادامه داد: غرب با 18 فرمول در قالب طرح تنظیم خانواده خواست نسل ایران و ایرانی را منقرض کرده و جمعیت ایران را پیر کند.

قرائتی یادآور شد: در آن مقطع زمانی نیز به این مسئله انتقاد داشته و هرگز این طرح را قبول ندارم و در تائید طرح تنظیم خانواده سخنرانی نکردم.

مدرس برنامه درس های از قرآن بر لزوم توجه به امر ازدواج و گسترش فرهنگ ازدواج آسان تاکید کرد و افزود: دخترها و پسرها باید به صورت منطقی و براساس مفاهیم و اصول اسلامی و منطقی معیارهای خود را برای انتخاب همسر مورد تاکید قرار دهند.

قرائتی با تاکید بر لزوم عجله کردن در زمینه امر ازدواج افزود: متاسفانه در حال حاضر نوعی بدعت و معیار غلط در ازدواج مطرح می شود.

وی با تاکید بر اینکه دختر و پسرها نباید در ازدواج سخت گیری کنند و ظواهر و تحصیلات را معیار انتخاب همسر قرار دهند افزود: برای جلوگیری از اشاعه منکر باید، ازدواج در جامعه ترویج پیدا کند.

مدرس برنامه درس های از قرآن با بیان اینکه باید معیارها و ملاک های غلط و سلایقه ای در زمینه ازدواج باید از بین برود افزود: باید برای باز کردذن قفل های ازدواج تلاش شود.

حجت الاسلام قرائتی با توصیه به دخترها نسبت به عدم سخت گیری در انتخاب همسر، لزوم توجه و گام برداشتن در مسیر رهنمودهای اسلام،ريا، اهل بیت و قران در همه مراحل زندگی بخصوص مقوله ازدواج رامورد تاکید قرار داد و گفت: نباید به مقوله های همانند اختلاف سنی،، طبقه زندگی، میزان تحصیلات و پول و ثروت در ازدواج اهمیت داد بلکه باید به ایمان و تعهد همسر آینده اهمیت داده شود.

وی با تاکید بر اینکه فکرهای طرفین ازدواج باید به هم بخورد افزود: نباید خانواده ها در زمینه ازدواج به طرفین ازدواج گیر بدهند.

وی با بیان اینکه اکثر مراجع دارای فاصله تحصیلی زیاد با همسرانشان هستند افزود: اکثر دارای همسرانشان خانه دار هستند ولی یک زندگی 80 ساله شیرین و موفق دارند.

وی با بیان اینکه انسان دارای سه نیاز شخصی، اجتماعی و عالی است افزود: دین پاسخگویی نیازهای عالی انسان است.

رییس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر اینکه تحقق سعادت دینوی و اخروی در گرو تبعیت از فرامین دینی و عمل به آنهاست گفت: پیشرفت های کنونی کشور در سایه ایمان و تمسک به دین مبین اسلام و اعتقادات دینی حاصل شده است و جوانان باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند.



حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه قرآن کریم رمز و رازهای فراوانی دارد و کشف تدریجی آنها می تواند تحول اساسی را در زندگی فردی ایجاد کرد افزود: ابداعات، اختراعات، نوآوری ها و پیشرفت های عظیم در بخش های گوناگون کشور به دلیل توجه به دین و اعتقادات دینی بوجود آمده است.



وی ادامه داد: پیشرفت های خیره کننده کشور در عرصه های گوناگون دشمنان نظام اسلامی به ویژه استکبار جهانی آمریکا را بیش از گذشته نگران و عصبانی کرده است.



حجت الاسلام قرائتی افزود: خوشبختانه هوش، استعداد، خلاقیت و ابتکار و علم ایرانی ها بالاست که با جسارت، همت و بهره گیری از قرآن و آموزه های دینی می توانیم در همه امور حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشیم.