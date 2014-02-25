اشکان دژآگه در تیم منتخب هفته بیست و هفتم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم قعرنشین فولام روز یکشنبه در دیدار با وست برومویچ در حالی که با تک گل "اشکان دژآگه" تا دقایق پایانی پیش بود، گل تساوی را دریافت کرد تا همچنان گزینه شماره یک برای سقوط به دسته پایین تر باشد.

دژآگه با حضور دوباره "فلیکس ماگات" به ترکیب اصلی تیم فوتبال فولام بازگشته است و در بازی این هفته هم درخشش خوبی داشت. عنوان بازیکن هفته هم به "اولیویه ژیرو"، مهاجم فرانسوی آرسنال، تعلق گرفت که پس از بازگشت به ترکیب اصلی توپچی‌ها در بازی با ساندرلند موفق شد دوبار گلزنی کند.

تیم هفته از نگاه روزنامه استاندارد انگلستان به شرح زیر است:



دروازه بان: پتر چک (چلسی)

مدافعان: برانیسلاو ایوانوویچ (چلسی)، گری کیهیل(چلسی)، جان تری(چلسی)، آزپلیکوئتا (چلسی)

هافبک‌ها: نمانیا ماتیچ (چلسی)، کوین نولان (وستهام)، فرانک لمپارد (چلسی)، اشکان دژآگه (فولام)، ادن آزار (چلسی)

مهاجم: اولیویه ژیرو (آرسنال)