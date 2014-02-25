بررسی آموزش نیروهای انسانی در دانشگاههای هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارعی صبح سه شنبه در آیین افتتاحیه سمپوزیوم فولاد 92 که در محل سالن همایش هتل هرمز در حال برگزاری است عنوان کرد: سمپوزیوم فولاد هر ساله با هدف برقراری ارتباط میان کلیه محققان و دست اندرکاران صنعت فولاد کشور با ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی برگزار می شود.

وی گفت: سمپوزیوم فولاد موجب گرایش فعالان حوزه صنعت به فعالیت و سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه است . صنایع هرمزگان نیز با افزایش فعالیت و سرمایه گذاری بازار رو به رشدی را پیش رو خواهند داشت که موجبات شکوفایی استان را فراهم خواهد کرد.

زارعی افزود: در کنار برگزاری سمپوزیوم فولاد نمایشگاه بین المللی توانمندیهای فعالان عرصه تولید و پشتیبانی با حضور 250 شرکت داخلی و خارجی در محل نمایشگاههای بندرعباس برگزار می شود.

دبیر سمپوزیوم فولاد 92 با بیان اینکه 2 هزار نفر از صنعتگران حوزه فولاد در این همایش شرکت کردند، اظهارداشت: فولاد هرمزگان این افتخار را دارد که در دومین سال تولید خود پذیرای صنعتگران حوزه فولاد ، تولیدکنندگان و معدن کاران است.

وی با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های استان هرمزگان بیان داشت: بزرگترین مخازن گازی ایران ، میدان گازی گورزین در قشم ، استقرار نیروگاههای تولید برق ، احداث نیروگاههای جدید تولید انرژِی در استان هرمزگان ، قیمت تمام شده استفاده آب در صنعت فولاد ، نزدیکی به معادن سنگ آهن ا زجمله مزیت های استان هرمزگان برای استقرار صنایع فولاد در هرمزگان است.

زارعی گفت: شعار این سمپوزیوم که مزیت های محیطی ، مواد ، نیروی انسانی و دانش فنی است با محوریت استانی قرار داده شده که این محورها شاخص های کلیدی مزیت های محیطی استان مانند دسترسی به آبهای آزاد ، حمل جاده ای و ریلی و ومخازن عظیم گاز را بهتر نشان دهد.

وی یکی از چالش های مهم در استان هرمزگان را تربیت نیروی انسانی مختصص عنوان کرد و افزود: امید است دانشگاههای استان هرمزگان با یک دید منطقی به آن توجه ویژه داشته باشند تا از این پس شاهد خروجی مناسبی متناسب با ظرفیت های ایجاد شده صنعتی در استان هرمزگان باشیم.