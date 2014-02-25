دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در لارستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور پارلمانی، کنسولی و ایرانیان خارج از کشورو مسئولان شهرستان، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در لارستان افتتاح و راه اندازی شد.



در آیین افتتاح این نمایندگی دکتر جمشید جعفرپور نماینده مردم لارستان در سخنانی اظهار داشت با راه اندازی این نمایندگی خدمات گسترده ای برای مردم شهرستان های جنوب استان فارس و شهرستان های شمال استان هرمزگان صورت می پذیرد.



در ادامه حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور پارلمانی، کنسولی و ایرانیان خارج از کشورهم در سخنانی از زحمات و پیگیری های نماینده مردم لارستان، خنج و گراش و معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان و تمامی خیرین تقدیر و تشکر کرد.



وی گفت: لارستان بزرگ قدمت تاریخی و پیشینه فرهنگی زیادی دارد و دارای مردانی بزرگ و ولایتمداراست.



وی یاد و نام و خاطره شهیدان والا مقام این خطه به خصوص علمای گرانقدرآن همچون مرحوم آیت الله آیت اللهی و آیت الله موسوی لاری (ره) را گرامی داشت و تصریح کرد: این دو بزرگوار چراغ هدایت، وحدت آفرین و لنگر ثبات برای خطه جنوب فارس و کشور و بخصوص برای لارستان بودند.



معاون وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: این نمایندگی هجدهمین نمایندگی وزارت امور خارجه است که در کشور افتتاح می شود که این معمولاً در مراکز استان ها راه اندازی می شود مگر شهرهایی که ویژگی خاصی همچون قشم و کیش داشته باشند.



قشقاوی ادامه داد :کار نمایندگی وزارت امور خارجه کاری کنسولی است یعنی صدور ویزای فرودگاهی انجام می گیرد و در حال حاضر غیر از ده کشور، برای تمامی کشورها می توانیم ویزای فرودگاهی صادر کنیم. یعنی اتباع خارجی می توانند وارد کشور ما بشوند و به سفارت خانه های ما بروند و آنجا ویزا بگیرند و ما ویزای یک ماهه برای آنها صادر می کنیم و برای یک ماه دیگر نیز برای اتباع خارجی قابل تمدید می باشد.



معاون پارلمانی وزارت امور خارجه اظهار داشت: لارستان چون پرواز خارجی زیادی دارد این تصمیم را گرفتیم که دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه را در این شهرستان راه اندازی کنیم.



وی ادامه داد: همچنین با راه اندازی این دفتر رسیدگی به امور احوالات اتباع خارجی مثل ازدواج، طلاق، وفیات و موالید هم صورت می پذیرد.



وی ادامه داد: طبق آماری که به ما ارائه کرده اند بیش از 100 هزار تا 150 هزار نفر از لارستانیها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سه کشور امارات، کویت و قطر حضور دارند و به تجارت می پردازند و برای به دست آوردن روزی حلال شبانه روز تلاش می کنند و یک ارتباط تنگاتنگی بین یکدیگر دارند و این خود یک پتانسیل و توانمندی است که بایستی شناسایی شوند و گام اول نمایندگی وزارت امور خارجه در لارستان با کمک نماینده مردم و فرمانداری این است که همایش بزرگ لارستانیهاو دیگر شهرستانهای جنوب فارس و یا حتی کل استان فارس برگزار شود.



قشقاوی ضمن تقدیر از خیرین این منطقه خاطرنشان کرد : باید به توسعه جنوب فارس هم با نگاه کلان تری نگاه کرد و مشکل اصلی این مناطق که کمبود آب است باید مرتفع شود و اگر سرمایه گذاری بتواند آب را از طریق خلیج فارس به این منطقه بکشاند حوزه صنعت این منطقه رشد پیدا می کند و 200 هزار هکتار زمین حاصل خیز لارستان توسعه می یابد و کار زیر بنایی باید بیشتر انجام شود و بنده از تمامی خیرین این منطقه دعوت می کنم که این کار را بکنند و سرمایه گذاری کلان را در منطقه راه اندازی کنند.



معاون وزیر امور خارجه گفت : ما دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه را برای بین المللی کردن شهرستان استان می خواهیم یعنی از مهجوریت در بیاوریم و باید این استعدادها را به کار بگیریم چرا که لارستان دارای قدمت زیادی است و مردان بزرگی در آن زیسته اند با توجه به اینکه فرمانداری این شهرستان قدیمی است و دارای سابقه زیاد است.



وی همچنین وحدت تحسین برانگیز برادران اهل تشیع و تسنن که برادوار در کنار هم زندگی می کنند را ارج نهاد.



دکتر قشقاوی خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش ها در خصوص ایجاد یک فضای بین المللی زیادتر شده و هم اکنون ترافیک روابط دیپلماتیک قوی در کشور ما حاکم است.



وی یاد آور شد: بهتر آن است که سرمایه ها به سمت کارهای زیر ساختی و ساختاری حرکت کند و یک کار کلان برای لارستان و جنوب فارس انجام دهند.