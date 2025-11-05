افتتاح دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان با حضور عباس عراقچی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه در سفر خود به استان همدان، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه را در این استان افتتاح کرد.
در آئین گشایش این دفتر که با حضور استاندار همدان حمید ملانوری شمسی، نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسؤولان ارشد استانی برگزار شد، وزیر امور خارجه ضمن تأکید بر جایگاه همدان در دیپلماسی منطقهای گفت: ایجاد این دفتر گامی راهبردی در جهت تسهیل ارتباطات بینالمللی و پشتیبانی از سرمایهگذاری خارجی در استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده همدان در حوزه گردشگری، کشاورزی و صنایع دانشبنیان افزود: وزارت امور خارجه آماده است با همکاری دستگاههای اجرایی استان، بستر حضور فعال همدان در عرصه بینالمللی را فراهم کند.
استاندار همدان نیز در این مراسم از نقش این دفتر به عنوان حلقه اتصال سیاست خارجی کشور با ظرفیتهای محلی یاد کرد و گفت: این اقدام میتواند مسیر تعاملات اقتصادی و فرهنگی استان را با جهان هموار سازد.
با افتتاح این دفتر، همدان به عنوان یکی از استانهای دارای نمایندگی فعال وزارت امور خارجه، جایگاهی مؤثر در پیگیری امور کنسولی، همکاریهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاران خارجی به دست میآورد.
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