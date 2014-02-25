قیمت قبر در باغ بهشت همدان 600 هزار تومان است/رزرو قبر در باغ بهشت همدان اشکال شرعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل نامه ای که توسط بیش از 30 نفر از مردم و معتمدان شهر همدان امضا شده بود به دفتر خبرگزاری مهر ارسال گردید که در آن از بالا بودن نرخ قبر در باغ بهشت همدان سخن گفته شده بود.

در این نامه که هم اکنون در دفتر خبرگزاری مهر محفوظ است به تفاوت قیمت قبرها در باغ بهشت همدان اشاره و با تاکید بر زیاد بودن نرخ ها و عدم توانایی برخی اقشار در پرداخت مبلغهای درخواستی خواستار پیگیری موضع شده بودند.

بر همین اساس خبرنگار مهر با حضور در دفتر رئیس اوقاف و امور خیریه همدان پیگیر این موضوع شد.

حجت الاسلام سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق قانون در تمام آرامستان های کشور، اداره آرامستان ها به صورت درآمد بر هزینه است، اظهار داشت: باید همه هزینه های آرامستان از خدماتی که ارائه می دهد تامین شود.

وی با بیان اینکه در بحث آرامستان ها مشکلی که وجود دارد این است که قیمت ها در کشور متفاوت است، ادامه داد: در هر شهر بر اساس تصمیمات گرفته شده قیمت ها مشخص می شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه تهران اگر قبری را به قیمت ارزان تر بفروشد برای افراد معرفی شده از سوی کمیته امداد و بهزیستی و افراد ضعیف جامعه است که این نیز در آرامستان زیر نظر اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان اتفاق می افتد، عنوان کرد: در آرامستان همدان تنها در یک مکان کفن و دفن انجام می شود.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه باغ بهشت همدان تنها آرامستان کشور است که تبعیضی در قیمت قبور آن وجود ندارد، ادامه داد: اما در آرامستان بهشت زهرای تهران اگر در مکانی قبری را 500 هزار تومان بفروش می رسانند در مکانی دیگر قبری را 70 میلیون تومان می دهند.

بین قبور باغ بهشت همدان تفاوت قیمت وجود ندارد

وی با بیان اینکه همه اموات شهر همدان در یک مکان مشخص یعنی باغ بهشت دفن می شوند، افزود: بین قبور باغ بهشت همدان تفاوت قیمت وجود ندارد و قیمت همه قبور 600 هزار تومان است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه برای این 600 هزار تومان شش درصد ارزش افزوده گرفته می شود، بیان کرد: از سال 88 طبق قانون اداره دارایی شش درصد ارزش افزود و مالیات بر درآمد گرفته می شود.

حجت الاسلام سید حسن رضوی با بیان اینکه هزینه خدمات مانند کفن، آمبولانس، سردخانه و غیره در آرامستان باغ بهشت همدان در مجموع 150 هزار تومان است، ابراز داشت: قیمت قبر در شهر همدان 600 هزار تومان است که به والدین شهدا 50 درصد تخفیف داده می شود و قیمت تمام شده برای جانبازان و ایثارگران 400 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه به خانواده کمیته امداد و بهزیستی 30 درصد تخفیف از منابعی که در اختیار است، ارائه می شود، گفت: قبر برای افراد مجهول الهویه که مراکز قضایی و دادگاه معرفی می کنند رایگان است.

وی با بیان اینکه به افرادی که از دفتر امام جمعه معرفی شوند 50 درصد تخفیف ارائه می شود، عنوان کرد: هر شخصی که از دنیا برود و آشنایان، بستگان، امام جماعت محل، مردم محل، معتمدین، مسئولان و یا سایر افراد اطلاع دهند که وضع مالی خوبی ندارد به خانواده آن متوفی برای خرید قبر، تخفیف تعلق می گیرد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه صحبت هایی که درخصوص قیمت قبر در آرامستان و باغ بهشت همدان می شود و به طور مثال در جایی می گفتند که قیمت قبر در باغ بهشت همدان 17 میلیون تومان است، صحت ندارد، گفت: این ها افرادی هستند که منافع آنها در خطر دیده و حرف های نادرستی می زنند.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه هرکس سندی در دست دارد که در باغ بهشت همدان قبری به قمیت پنج میلیون، 17 میلیون و یا سه میلیون خریده بیاورد و ارائه دهد، ابراز داشت: چنین امری صحت ندارد و باغ بهشت همدان قبر را به قیمت600 هزار تومان واگذار می کند.

باغ بهشت همدان تنها آرامستانی است که پول زمین را دریافت نمی کند

وی با بیان اینکه باغ بهشت همدان تنها آرامستانی است که پول زمین را دریافت نمی کند، بیان کرد: کمیته امداد، بنیاد شهید، افراد مجهول الهویه، افراد بی بضاعت و هرکسی که باشد و به هیچ ارگان و سازمانی وابسته نباشد اما دو نفر فرم پر کنند و شهادت دهند که وضعیت مالی ضعیفی دارد براساس وضعیت مالی فرد به او تخفیف تعلق می گیرد.

حجت الاسلام سید حسن رضوی با بیان اینکه هزینه های مربوط به خدمات دفن در همدان 150 هزار تومان است، اظهار داشت: دفن اموات فقط در یک مکان باغ بهشت همدان انجام می شود و هزینه گرفته شده برای قبور نیز در راستای درآمد زایی نیست.

وی افزود: متاسفانه برخی افراد بودند که در گذشته از مقام و موقعیتی که داشتند سوء استفاده کردند و قبری را خریدند و امروز می بینیم که با قیمت گزافی به افراد دیگر واگذار می کند.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه از مردم درخواست داریم که از اینگونه کارها انجام ندهند، عنوان کرد: باغ بهشت قبر به اندازه کافی ساخته و کسانی که از دنیا بروند بهترین جایی که همان سایت جدید است را براساس آخرین اصول و استاندارد ها همراه با پارکینگ، پیاده رو درخت و غیره می سازیم و در اختیار مردم قرار می دهیم و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

حجت الاسلام رضوی با بیان اینکه قبور باغ بهشت همدان دو طبقه است و سال آینده به سه طبقه تبدیل می شود، ادامه داد: یک طبقه در اختیار کسی که فوت شده قرار می گیرد و با توجه به اوقافی بودن زمین و فتوای مقام معظم رهبری در پنج سال گذشته به هیچ عنوان قبر رزروی ثبت نشده و رزروی ها مربوط به سال های گذشته است.

وی عنوان کرد: براساس فتوای مقام معظم رهبری این زمین برای دفن اموات وقف شده است و اینکه آن را به صورت رزرو در اختیار دیگران قرار دهیم اشکال شرعی دارد.