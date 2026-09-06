به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه آیین تشییع پیکر شهید حامد اکاتی با حضور گسترده مردم و مسئولان در شهر خان‌ببین برگزار شد و مردم با حضور در این مراسم، پیکر این شهید را بدرقه کردند.

در این مراسم که با حضور خانواده شهید، اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد، حاضران با ادای احترام به مقام والای شهید حامد اکتایی، یاد و نام این شهید را گرامی داشتند.

مردم خان‌ببین با حضور در مسیر تشییع، ضمن همراهی با خانواده شهید، پیکر شهید اکاتی را بر دوش تشییع کردند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

فضای مراسم تحت تأثیر حضور خانواده شهید و جمعیت حاضر، حال‌وهوایی معنوی و حزن‌انگیز داشت و مردم با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، برای این شهید والامقام طلب رحمت و مغفرت کردند.

شهید حامد اکاتی از اهالی منطقه فندرسک شهرستان رامیان بود که در جریان تجاوز نظامی آمریکا به جنوب کشور به شهادت رسید.

پیکر این شهید پس از انتقال به استان گلستان، در میان استقبال و حضور مردم شهرهای مختلف استان بدرقه شد و آیین تشییع آن در خان‌ببین برگزار شد.

مردم استان گلستان طی روزهای گذشته نیز با حضور در آیین‌های مختلف، ضمن گرامیداشت یاد شهدای اخیر، بر ادامه مسیر شهدا و پاسداشت فداکاری آنان تأکید کرده‌اند.