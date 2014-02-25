آمادگی بسیج جامعه پزشکی برای عملیاتی کردن پیشنهاد رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رئیس زاده در این نامه آورده است: در خصوص پیشنهاد رئیس جمهور در اجلاس ‏اخیر روسای دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر "دایر نمودن بیمارستانهایی که ‏در آنها پزشکان به صورت رایگان و ‏جهادی به مردم خدمت ارائه نمایند"، به استحضار می رساند ‏سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با سابقه گرانبهای ‏چندین ساله در امر برپایی بیمارستانهای ‏صحرایی در مناطق محروم کشور،اعزام تیمهای تک تخصصی در داخل و ‏خارج از کشور، اعزام ‏تیمهای اضطراری و ویزیت های رایگان، در سال 1391 جهت جلب مشارکت گسترده تر ‏جامعه ‏پزشکی در خدمت رسانی جهادی و رایگان بهداشتی و درمانی اقدام به اجرای طرح شهید دکتر ‏رهنمون نموده ‏است.

در این طرح ضمن حضور در مطب بیش از 116 هزار پزشک، آمادگی آنها را ‏برای خدمت رسانی در قالب طرح های فوق الذکر به صورت رایگان جویا شده است که ‏خوشبختانه بالغ بر 75 درصد این عزیزان اعلام آمادگی نموده اند.‏

مجموعه این اطلاعات در قالب نرم افزاری تدوین و طراحی شده است و این سازمان متناسب با ‏بسترهای آماده شده ‏از حضور این عزیزان بهره گرفته است.‏

لذا ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای اجرای پیشنهاد رئیس جمهور، در ‏خواست می گردد دستور ‏فرمایید جلسه‌ای با حضور معاونان درمان، بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو در حضور جناب عالی ‏تشکیل شود تا در صورت موافقت زمینه لازم برای ‏اجرای هر چه گسترده تر این امر مقدس و پر برکت فراهم شود.