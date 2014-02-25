آمادگی بسیج جامعه پزشکی برای عملیاتی کردن پیشنهاد رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رئیس زاده در این نامه آورده است: در خصوص پیشنهاد رئیس جمهور در اجلاس اخیر روسای دانشگاههای علوم پزشکی مبنی بر "دایر نمودن بیمارستانهایی که در آنها پزشکان به صورت رایگان و جهادی به مردم خدمت ارائه نمایند"، به استحضار می رساند سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با سابقه گرانبهای چندین ساله در امر برپایی بیمارستانهای صحرایی در مناطق محروم کشور،اعزام تیمهای تک تخصصی در داخل و خارج از کشور، اعزام تیمهای اضطراری و ویزیت های رایگان، در سال 1391 جهت جلب مشارکت گسترده تر جامعه پزشکی در خدمت رسانی جهادی و رایگان بهداشتی و درمانی اقدام به اجرای طرح شهید دکتر رهنمون نموده است.
در این طرح ضمن حضور در مطب بیش از 116 هزار پزشک، آمادگی آنها را برای خدمت رسانی در قالب طرح های فوق الذکر به صورت رایگان جویا شده است که خوشبختانه بالغ بر 75 درصد این عزیزان اعلام آمادگی نموده اند.
مجموعه این اطلاعات در قالب نرم افزاری تدوین و طراحی شده است و این سازمان متناسب با بسترهای آماده شده از حضور این عزیزان بهره گرفته است.
لذا ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای اجرای پیشنهاد رئیس جمهور، در خواست می گردد دستور فرمایید جلسهای با حضور معاونان درمان، بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو در حضور جناب عالی تشکیل شود تا در صورت موافقت زمینه لازم برای اجرای هر چه گسترده تر این امر مقدس و پر برکت فراهم شود.
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