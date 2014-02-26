پاسداشت و حفظ زبان کردی نیازمند تلاش ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی شامگاه سه شنبه در مرام افتتاحیه همایش ملی بررسی آثار مترجمان کرد ایرانی محمد قاضی و ابراهیم یونسی در سنندج گفت: برگزاری چنین مراسم هایی موجب زنده شدن و جانی دوباره بخشیدن به ادبیات و هویت کرد می شود که باید کوشش شود این محافل ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در سفر به استان کردستان فرمودند زبان کردی غنیمت و ثروت ملی است، تصریح کرد: ثروت ملی تلاش ملی می طلبد و همان طور که در رابطه با نفت کارها و اقدامات ارزشمندی صورت می گیرد باید در راستای پاسداشت زبان کردی هم فعالیت های ارزشمندی انجام شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه برای زبان کردی که ثروت ملی از سوی رهبر عالیقدر انقلاب عنوان شده هیچ کاری صورت نگرفته است و من مي خواهم از مسئولان استان كردستان بپرسم كه بعد از گذشت چهار سال از اين بيان رهبري چه اقدامي در اين راستا صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: دکتر روحانی یکی از شعارها و برنامه هایش را در ایام انتخابات توجه به اقوام، مذاهب و زبان و ادبیات و فرهنگ های مختلف در ایران اعلام کرد ولی با گذشت پنج ماه از ریاست جمهوری ایشان به غیر از حرف شاهد هیچ کار و عملی نبوده ایم.

وی با بیان اینکه استحکام و انسجام مملکت در گرو ایجاد توازن و مساوت است، بیان داشت: در کشور ما اگر کرد، لر، بلوچ و عرب و فارس راضی باشند نقشه ها و ترفندهای دشمنان راه به جایی نخواهد برد.

برادر محمدقاضی افزود: محمد قاضی و ابراهیم یونسی آثار ارزشمند زیادی از خود به یادگار گذاشته اند که باید آنها را در سخت کوشی و تعهد الگو و سرمشق خود قرار دهیم.

وي ضمن تقدير از متوليان برگزاري اين همايش ملي در استان كردستان يادآور شد: انتظار مي رود كه در آينده شاهد برگزاري همايش هاي بيشتري در استان كردستان باشيم تا ضمن معرفي مفاخر و چهره هاي علمي و فرهنگي، از داشته هايمان نيز به خوبي محفاظت كنيم.

مراسم افتتاحيه همايش ملي مترجمان كرد ايراني با حضور نماينده ولي فقيه در استان، استاندار كرستان، جمعي از مديران كل ادارات و سازمان هاي دولتي، افراد صاحب نظر و كارشناس، فعالات فرهنگي و مهماناني از شمال عراق برگزار شد.