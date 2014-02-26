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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

لطف الهي:

شش هزار دانش آموز بیجاری در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند

شش هزار دانش آموز بیجاری در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند

بیجار - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش بیجار گفت: در راستای ایجاد روحیه نشاط و پویایی در جامعه بیش از شش هزار دانش‌آموز بیجاری در مسابقات فرهنگی و هنری در تمامی مقاطع تحصیلی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن لطف‌الهی ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان بیجار  که در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری  برگزار شد اظهار داشت: در شهرستان بیجار بیش از 12 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند و از این میان بیش از شش هزار نفر در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات دو هزار نفر به مرحله استانی معرفی می شوند و این مسابقات تا 8 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

 وی همچنین به اعزام کاروان اردوهای راهیان نور در طول سال اشاره کرد و بیان داشت: در طی سال 92 بیش هزار نفر از دانش آموزان دبیرستانی با همکاری بسیج در قالب کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور بازدید کردند.

 لطف الهی تاکید کرد: هدف اصلی اردوهای راهیان نور دانش آموزی، آشنا کردن دانش آموزان با ایثار و گذشت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است. نیاز است که دانش آموزان به عنوان نسل های امروزی، پرده از اسرار و رازهای دوران دفاع مقدس بردارند و لازمه آن، حضور در مناطق جنگی است.

 وی در ادامه با تقدیر از حمایت‌های فرمانداری بیجار از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و هنری آموزش و پرورش، عنوان کرد: آموزش و پرورش بیجار علی‌رغم کمبود اعتبارات توانسته است اقدامات موثری داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش بیجار در پایان یادآور شد: مجموعه خدوم وزارت آموزش و پرورش بیجار و ستاد رسیدگی به  امور جوانان شهرستان بیجار به دنبال حل مشکلات جوانان این مرزو بوم است.

کد مطلب 2244732

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