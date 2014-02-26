شش هزار دانش آموز بیجاری در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن لطف‌الهی ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان بیجار که در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: در شهرستان بیجار بیش از 12 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند و از این میان بیش از شش هزار نفر در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات دو هزار نفر به مرحله استانی معرفی می شوند و این مسابقات تا 8 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به اعزام کاروان اردوهای راهیان نور در طول سال اشاره کرد و بیان داشت: در طی سال 92 بیش هزار نفر از دانش آموزان دبیرستانی با همکاری بسیج در قالب کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور بازدید کردند.

لطف الهی تاکید کرد: هدف اصلی اردوهای راهیان نور دانش آموزی، آشنا کردن دانش آموزان با ایثار و گذشت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است. نیاز است که دانش آموزان به عنوان نسل های امروزی، پرده از اسرار و رازهای دوران دفاع مقدس بردارند و لازمه آن، حضور در مناطق جنگی است.

وی در ادامه با تقدیر از حمایت‌های فرمانداری بیجار از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و هنری آموزش و پرورش، عنوان کرد: آموزش و پرورش بیجار علی‌رغم کمبود اعتبارات توانسته است اقدامات موثری داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش بیجار در پایان یادآور شد: مجموعه خدوم وزارت آموزش و پرورش بیجار و ستاد رسیدگی به امور جوانان شهرستان بیجار به دنبال حل مشکلات جوانان این مرزو بوم است.