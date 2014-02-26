به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی کتاب «زندان الرشید» با حضور و سخنرانی محسن رضایی؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیر دریابان علی شمخانی؛ دبیر شورای امنیت ملی، مرتضی سرهنگی؛ مدیر دفتر ادبیات و هنرمقاومت حوزه هنری و همچنین راوی و نویسنده کتاب در تالار مهر حوزه هنری دوشنبه هفته آینده برگزار میشود.
این مراسم با حضور جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس از جمله سردار حسین سلامی؛ جانشین فرمانده کل سپاه، سردار حسین علایی، سردار غلامعلی رشید، سردار احمد غلامپور و فرزند شهید علی هاشمی برگزار خواهد شد.
«زندان الرشید» شامل خاطرات سردار علی اصغر گرجیزاده، رییس ستاد قرارگاه سپاه ششم است که فرماندهی جزایر مجنون را به عهده داشت. او در تاریخ 4/4/67 در آخرین ماههای جنگ تحمیلی با سقوط قرارگاه، هدف هلیبرد عراقیها قرار میگیرد. سردار گرجیزاده به همراه سردار علی هاشمی موفق میشود به نیزارهای جزیره مجنون بگریزد، ولی کمی بعد علی هاشمی شهید میشود و سردار گرجیزاده هم پس از 30 ساعت مخفی شدن، به اسارت عراقیها درمیآید. سردارگرجیزاده به مدت چهارماه، فرماندهی خود بر قرارگاه سپاه ششم را از عراقیها مخفی میکنند ولی بعد لو میرود و مورد بدترین شکنجهها قرار میگیرد. سپس وی را به زندان الرشید که مخوفترین زندان عراقیها بوده منتقل می کنند و 8 سال اسارت خود را در این زندان به سر میبرد.
گفتنی است این مراسم ساعت 15 روز دوشنبه دوازدهم اسفندماه در تالار مهر حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، تقاطع خیابان حافظ برگزار میشود.
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