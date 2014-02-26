یک سوم ائمه جمعه استان بوشهر از خطه دشتی هستند/ فعالیت سه حوزه علمیه در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصلح بعدازظهر چهارشنبه در جمع خانوده معظم شهدا و مسئولان شهرستان دشتی از خدمات صورت گرفته توسط شهردار خورموج تقدیر و اظهار داشت: امروز ما شاهد هستیم بلوار اصلی شهر خورموج به تمثال مطهر شهدا مزین شده که از شهردار و شورای شهر تقدیر می‌شود.

وی به خصوصیات و ویژگی‌های مردم شهرستان دشتی اشاره و افزود: یکی از ویژگی‌های مردم شهرستان دشتی که زبان زد خاص و عام است و به آن افتخار می‌کنیم ایمان و تقوای مردم دشتی است.

مصلح دینداری را یکی دیگر از ویژگی‌های مردم این شهرستان عنوان و گفت: حضور مردم دشتی در مراسم عبادی نمونه ولایت‌مداری و اعتقاد آنها به اهل بیت و تکریم از سادات و علما است.

وی با تسلیت درگذشت حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محسن پور فاطمی تصریح کرد: حضور باشکوه مردم در مراسم تشیع نشان از ارادت آنها به سادات و علما است.

شهرستان دشتی دارای مردمی نجیب و کم توقع است

مصلح خاطر نشان کرد: شهرستان دشتی دارای مردمی نجیب و کم توقع است که همیشه در صحنه‌های مختلف نظام مقدس حضور دارند.

وی با بیان اینکه این شهرستان به 231 شهید و بیش از 500 جانباز وبیش از 30 آزاده خود افتخار می کند بیان کرد: دشتی مفتخر به عالم پروری است با حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر هم اکنون سه حوزه علمیه برادران و خواهران در شهر خورموج فعال است.

مصلح بیان داشت: هم اکنون بیش از یک سوم ائمه جمعه شهرستان‌های استان از خطه دشتی هستند که به این موضوع افتخار می‌کنیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته در روستاهای این شهرستان حوزه‌های علمیه دایر بود و نسبت به عالم پروری اقدام می‌کردند که جا دارد باز این کارها در روستاها زنده شود .

