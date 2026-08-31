به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر وزیر نیرو به استان کرمانشاه، حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با حضور در شهرستان ثلاث باباجانی از عملیات علاجبخشی خط انتقال آب سد مخزنی آزادی به دشت حر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.
در این بازدید، روند اجرای عملیات، پیشرفت اقدامات انجامشده و آخرین وضعیت فنی خط انتقال آب سد آزادی مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار اقدامات برای افزایش پایداری و ضریب اطمینان انتقال آب تأکید شد.
عملیات علاجبخشی خط انتقال آب سد آزادی به دشت حر با هدف ارتقای وضعیت فنی سامانه انتقال، افزایش پایداری جریان آب و جلوگیری از هدررفت منابع آبی در حال اجراست و تکمیل آن میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت انتقال آب به مناطق تحت پوشش داشته باشد.
خط انتقال آب سد مخزنی آزادی در محدوده شهرستان ثلاث باباجانی و بخش زمکان واقع شده و محدوده حدفاصل دهستان زمکان جنوبی تا ابتدای دشت حر را پوشش میدهد.
آب انتقالی از سد آزادی علاوه بر تأمین آب شرب شهر تازهآباد، برای تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی دشت حر نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ از این رو پایداری این خط انتقال از اهمیت ویژهای برای تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه برخوردار است.
اجرای عملیات علاجبخشی این سامانه با هدف افزایش قابلیت اطمینان خط انتقال و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای انتقال پایدار آب به شهر تازهآباد و اراضی کشاورزی دشت حر در دستور کار قرار گرفته است.
در جریان این بازدید، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از نزدیک مسائل و چالشهای موجود در مسیر اجرای عملیات را بررسی و آخرین اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات خط انتقال را مورد ارزیابی قرار داد.
تکمیل عملیات علاجبخشی خط انتقال آب سد آزادی به دشت حر میتواند در تقویت زیرساختهای آبی منطقه، افزایش اطمینان در انتقال منابع آب و کاهش هدررفت آب مؤثر باشد؛ موضوعی که با توجه به نقش این سامانه در تأمین آب شرب و کشاورزی ثلاث باباجانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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