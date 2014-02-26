به گزارش خبرنگار مهر، در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تاسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي،‌منطقه‌‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب 12 دی سال 78 هيئت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 5 اسفند سال 92 موضوع طرح حريم پايتخت تهران را مورد بررسي قرار داد.

در نامه معاونت معماري وشهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي معماري وشهرسازي به هاشمي استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران و قاليباف شهردار تهران تاكيد شده است: اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 12 دی سال 78 هيئت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق الذكر درموعد ‌مقرر‌ تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ شود.

بنابر اين گزارش كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري طرح «حريم پايتخت» را در اجراي بند 1 مصوبه مورخ 9 دیماه 92 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، طي 5 جلسه مورد بررسي قرار داده و ضمن تاكيد بر تغيير رويكرد در تعريف حريم پايتخت از رويكرد موجود مبني بر تعريف حريم شهر به عنوان ذخيره توسعه شهر به رويكرد حفاظتي به مفهوم greenbelt، نظرات خود را اعلام كرده است.

كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري در اعلام نظرات خود تصريح كرده است: با توجه به آنكه تحقق كليه ساختارهاي طرح و احكام راهبردي و اجرايي آن منوط به تغيير قوانين (ماده 2 و 3 قانون تعاريف محدوده و حريم ... و ماده 4 قانون تقسيمات كشوري) است و تغيير قوانين نيز مستلزم طي زماني طولاني خواهد بود، و مشكلات موجود در حريم پايتخت نيز مستلزم وجود ضوابط و مقررات لازم الرعايه براي كليه شهرهاي موجود در حريم پايتخت است، ضروري بوده و تا زمان تغييرات پيشنهادي، مشاور ضوابط و مقرراتي واحد، مبتني بر قوانين موجود و لازم الرعايه براي كليه شهرهاي مستقر در حريم پايتخت تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسانده و به كليه مراجع ذيربط ابلاغ شود.