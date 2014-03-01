216 سمن در حوزه های مختلف آذربایجان غربی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یعقوب ديلمقاني بعد از ظهر شنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی اضافه كرد: از 216 سمن موجود در استان، 49 سمن در امور خيريه، 39 سمن در امور اجتماعي، 43 سمن در بخش فرهنگ و هنر، 24 سمن در بخش علمي و پژوهشي، 19 سمن در حوزه مبارزه با مواد مخدرفعالیت دارند.

وی ادامه داد: همچنین10 سمن در حوزه بهداشت، درمان و سلامت، 13 سمن در امور ديني و مذهبي، 6 سمن در حوزه مربوط به توسعه پايدار، 4 سمن در حوزه ورزش، 7 سمن در بخش محيط زيست و 2 سازمان مردم نهاد نيز در امور بشردوستانه فعاليت دارند.

دیلمقانی همچنين به برخي از مشكلات اساسي و چالش هاي پيش روي سازمان هاي مردم نهاد اشاره كرد و گفت: وجود فرآيند زمان بر و پيچيده در تشكيل و تاسيس سازمان هاي مردم نهاد، عدم اجراي برنامه هاي حمايتي از سمن‌ها توسط دستگاههاي اجرايي و عدم نظارت دقيق و كافي دستگاههاي تخصصي بر فعاليت سمن ها از جمله مهمترين مشكلات پيش روي سازمان هاي مردم نهاد است.

وی افزود: عدم هماهنگي بين دستگاههاي تخصصي ناظر بر فعاليت سازمان هاي مردم نهاد با فرمانداري ها و عدم تعريف اعتبار مشخص براي توانمندسازي و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد از ديگر مشكلات اساسي در اين زمينه است.

دكتر ناصر اطمينان مدير عامل خيرين سلامت استان ، بابازاده نماينده سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه ورزش و جوانان، مظاهري نماينده سازمان هاي مردم نهاد شهرستان اروميه و سيدفتاح حسيني مديرعامل موسسات فرهنگي، هنري و آموزشي و رئيس شوراي هماهنگي مراكز و موسسات آموزشي غيردولتي در استان از ديگر سخنرانان اين همايش بودند كه به ارائه نقطه نظرات، مشكلات و پيشنهادات خود در ارتباط با سازمان هاي مردم نهاد در استان پرداختند.

اعطاي تسهيلات بلند مدت با كارمزد پايين جهت حمايت از سمن ها، انعكاس فعاليت هاي سمن ها در رسانه ها بخصوص در مركز صداوسيماي استان، تسهيل در روند تاسيس سمن ها، اختصاص اعتبارات مشخص براي حمايت از سمن ها، تعيين جايگاه مشخص قانوني و مشورتي براي سمن ها در دستگاههاي دولتي، تعيين يك كميته و مرجع مشخص براي صدور مجوز فعاليت سمن ها، تعامل دستگاههاي دولتي با سمن ها، برگزاري نشست هاي فصلي سمن ها با مسئولان ارشد استان و تشكيل شوراي هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد از مهمترين موارد مطروحه و مطالبات نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد استان در اين مراسم بود.