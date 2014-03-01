سیدمهدی رحمتی شش میلیون تومان جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در بازی تیم‌های ملوان انزلی و استقلال تهران، تماشاگران منتسب به دو تیم و سیدمهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال تخلفاتی را مرتکب شدند که کمیته انضباطی در این باره احکام خود را پس از گزارش‌های ناظران داوری و انضباطی و همچنین بررسی‌های کامل زوایای پرونده اعلام کرد.

بر اساس رای اعلام شده باشگاه ملوان بندرانزلی به دلیل فحاشی و پرتاب اشیا توسط تماشاگران نسبت به تیم حریف و داوران با دریافت تذکر به پرداخت 7 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابلیت تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف را دارد.باشگاه استقلال تهران هم به دلیل شعارهای غیراخلاقی تماشاگرانش با دریافت تذکر به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که این رای قطعی است.

کمیته انضباطی رفتار غیر متعارف و نادرست مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال را که در تحریک تماشاگران تیم میزبان موثر بوده تخلف محسوب و نامبرده را به پرداخت 60 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد و به وی تذکر می‌دهد از این به بعد با رعایت شئونات اخلاقی از هر گونه رفتار غیرورزشی پرهیز کند. این رای در کمیته استیناف قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد.

بر اساس گزارش ناظر، افراد غیرمسئول و ناشناس برخلاف مقررات در کنار زمین رفت و آمد و تجمع داشته‌اند و علی رغم درخواست نماینده فدراسیون به ریاست هیات فوتبال و نیروی انتظامی، همکاری‌ها لازم را انجام نداده‌اند که مراتب به جهت توجه به هیات فوتبال استان گیلان تذکر داده می‌شود.

کمیته انضباطی از حنیف عمران‌زاده و پژمان نوری بازیکنان استقلال تهران که در طول مسابقه علی رغم برخی ناملایمات و برخوردهای ناشایست تماشاگران تیم مقابل با خویشتن داری رفتار ورزشی جوانمردانه‌ای را به نمایش گذاشتند، تقدیر و تشکر می‌کند.

کمیته انضباطی از میزشاد ماجدی سرپرست استقلال و مازیار زارع بازیکن تیم ملوان بندرانزلی که برای آرامش در جریان مسابقه نقش موثری داشته‌اند تقدیر به عمل می‌آورد.