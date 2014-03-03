میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت آندرانیک تیموریان گفت: دست آندو از همان ناحیه‌ای که در دیدار برابر کره شکسته بود بار دیگر شکست و تحت جراحی قرار گرفت. من و آقای قلعه‌نویی بلافاصله پس از جراحی به بیمارستان رفتیم که دکتر معالج وی از جراحی که صورت داد خیلی راضی بود. آندو امروز از بیمارستان مرخص می‌شود و تا دو سه هفته دیگر نمی‌تواند بازی کند.

وی درباره مصدومیت‌های متوالی بازیکنان استقلال در این فصل گفت: نمی‌دانم چرا این اتفاق تنها برای تیم ما رخ می‌دهد. مبعلی بعد از بازی با الشباب دیگر نتوانست با ما تمرین کند و هر روز در کلینیک است. ما دو بازی مهم در پیش داریم و امیدواریم که وضعیت بهتر شود. البته مبعلی با ما به قطر می‌آید ولی کلا تیم ما امسال با مصدومیت دست به گریبان است.

سرپرست تیم استقلال در واکنش به جوی که علیه این تیم پس از صدور رای رحمتی راه افتاده است، خاطرنشان کرد: من به حسن‌زاده به خاطر این رای تبریک می‌گویم چونکه هر اتفاقی رخ داده خود حسن‌زاده ناظر ویژه بازی با ملوان بود و در آنجا حضور داشت. اینطوری نبود که برای کمیته انضباطی پیغام بیاورند یا با فیلم و عکس بخواهند تصمیم‌گیری کنند.

ماجدی افزود: حالا که لیگ تعطیل شده این بهترین راه برای برخی‌هاست که برای استقلال حاشیه‌سازی کنند. امسال ما با هر تیمی که بازی داشتیم قبل از آن شاهد این اتفاقات بودیم. من نمی‌دانم چند نفر قرار است برای کمیته انضباطی تصمیم‌گیری کنند. آیا در تمام دنیا اینگونه رفتار می‌کنند؟ اگر شرایط برعکس باشد و ما حرفی بزنیم می‌گویند که می‌خواهید در کار کمیته انضباطی دخالت کنید.

وی ادامه داد: رئیس کمیته انضباطی در آنجا حضور داشت و نیازی به دیدن فیلم نبوده و بر اساس آیین نامه رای را صادر کرده است اما حالا یکسری از دوستان می‌خواهند تفکرات شخصی خود را دیکته کنند. چند روز پیش هم صحبت‌هایی را برخی دوستان حقوقی مطرح کردند که ربطی به ماجرای رحمتی نداشت ولی مشخص بود که آنها به دنبال تسویه حساب شخصی با حسن‌زاده هستند. حالا هم که رای رحمتی صادر شده است به دنبال این هستند تا جو تازه‌ای به راه اندازند.

سرپرست تیم استقلال با اشاره به بیانیه باشگاه نفت تهران گفت: من از مدیران باشگاه نفت تهران که فوتبالی هستند تعجب می‌کنم که به این فکر افتادند تا از این راه به دنبال کسب نتیجه باشند. واقعا حرکت مدیران باشگاه نفت برای من تعجب‌آور بود.