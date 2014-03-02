امیر جوان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در ثبت آذربایجان غربی، افزود: با راه اندازی این سامانه ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها از طریق پرتال تخصصی و بدون مراجعه حضوری امکان پذیر شد.

وی با بیان اینکه این سامانه از اول اسفند ماه سال جاری در اداره ثبت ارومیه نصب و راه اندازی شده، اظهار داشت: با اجرای این سامانه می توان از طریق پرتال تخصصی به نشانی :http:ir sherkat.ssaa.ir مراحل ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکتها ی تجاری و موسسات غیرتجاری را انجام داد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی اعلام کرد: با راه اندازی این سامانه همه اقدامات انجام شده روی پرونده و هرگونه نقص و ایراد و یا تائید مدارک با پیامک به متقاضی ارسال و فرد متقاضی نیز با مراجعه به سایت نسبت به رفع ایرادات اقدام کرده که در آخرین مرحله جهت ثبت شرکت و تصمیمات آن به اداره ثبت شرکتها مراجعه می کند.

جوان کیا عدم نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع و کاهش هزینه های مرتبط و رفت و آمدهای درون شهری و آنلاین بودن اطلاعات را از مزایای اجرای این سیستم برشمرد و گفت: امیدواریم این سیستم بزودی در سایر واحدهای ثبتی استان نیز در صورت فراهم بودن امکانات و تجهیزات سخت افزاری راه اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه به 19 هزار و 711 فقره از استعلامات ثبتی دفاتر اسناد رسمی بصورت مکانیزه پاسخ داده شده، گفت: هم اکنون 205دفتر خانه ازدواج و طلاق در سطح استان فعال بوده که از ابتدای سال تا کنون بالغ بر 17 هزار واقعه ازدواج و 2 هزار واقعه طلاق ثبت شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی با اشاره به سیاست اصلی سازمان در الکترونیکی کردن امور جاری و حرکت به سوی ثبت نوین، ادامه داد: متاسفانه عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در حوزه فناوری با توجه به آمارهای موجود رضایت بخش نیست.

جوان کیا یکی از مهمترین راههای برون رفت ثبت اسناد ارومیه از تراکم کاری موجود به لحاظ افزایش جمعیتی را تقسیم آن به چند ناحیه دانست و ادامه داد: در ساختار تشکیلاتی جدید ثبت اسناد ارومیه به سه ناحیه و دو اداره تبدیل شده که نواحی و ادارات مصوب در موقعیتها و مکانهای جدید شناسایی شده استقرار می یابد.