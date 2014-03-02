به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، صدها نفر از مردم سوریه در شهر "صیدنایا" واقع در حومه دمشق با برگزاری تظاهرات بر حمایت خود از ارتش سوریه و نظام این کشور تاکید کردند.

تظاهر کنندگان با تجمع در میدان "البلدیه" با سر دادن شعارهایی بر پایبندی بر اصول و ارزشهای مشترک تاکید و خشونت های تروریست ها را علیه مردم سوریه محکوم کردند.

شرکت کنندگان در تظاهرات همچنین از تلاشهای ارتش سوریه در مبارزه با تروریسم در این کشور قدردانی و بر حمایت خود از ارتش تاکید کردند.

در این تظاهرات برخی از مقامات محلی نیز حضور داشتند که در حمایت از ارتش سوریه و بشار اسد سخنرانی کردند.