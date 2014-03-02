به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی سید هاشمی ظهر روز یکشنبه با بیان این مطلب در مراسم بهره برداری از طرح های مخابراتی استان مرکزی افزود: رشد وتوسعه مخابرات ایران بعد از واگذاری به بخش خصوصی قابل باور نیست و این رشدو توسعه در تمامی بخشها قابل لمس است.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات ایران امروز در رده بندی های صورت گرفته شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی جز شرکت های موفق است

مدیرعامل مخابرات کشور یادآور شد: شرکت مخابرات ایران توانسته رتبه سوم بخش فروش و درآمد، رتبه 6 بخش ارزش افزوده و رتبه 9 سودآوری را در بین شرکت های خصوصی کشور از آن خود کند.

واگذاری مخابرات گام نخست آغاز تحول بنیادی بود

سیدهاشمی با بیان این که واگذاری مخابرات به بخش خصوصی گام نخست در راستای آغاز تحول بنیادی در این مجموعه بود افزود: تابلوی کار در شرکت مخابرات تدبیر است.

وی توجه به سه بخش ذینفعان، حاکمیت و کارکنان سه اصل مهم و مورد توجه در مخابرات خصوصی شده بود گفت: اقتصاد پایدار هر بخش خصوصی در گرو توجه به این سه اصل مهم و اساسی است.

مدیرعامل مخابرات ایران ادامه داد: تامین امنیت برای حاکمیت از اصول مورد توجه مخابرات بوده و هست و در آن تلاش می کنیم از هرگونه استراق سمع در مجموعه مخابرات جلوگیری کنیم.

استراق سمع در مخابرات ممنوع است

سیدهاشمی تاکید کرد: استراق سمع در مخابرات ممنوع است و کسی حق انجام آن را ندارد این در صورتی است که اگر کسی هم این خطا را در مخابرات انجام دهد پایش را در مخابرات می شکنیم.

وی با بیان این که پرونده اشخاص و اطلاعات مشتریان سرمایه مخابرات است گفت: اگر ببینیم امنیت مکالمات، اینترنت و اطلاعات اشخاص در واحدی از واحدهای مخابرات رعایت نشود اجازه افتتاح هیچ پروژه ای را در این واحد نمی دهیم.

مدیرعامل مخابرات کشور در ادامه با اشاره به توجه این شرکت به بخش ذینفعان گفت: با توجه به این که 5 درصد سهامداران مخابرات را کارمندان این شرکت تشکیل می دهند دفاع از سرمایه این افراد رسالت مدیران است.

سید هاشمی در ادامه از کارمندان به عنوان سرمایه های معنوی شرکت مخابرات یاد کرد و گفت: شرکت مخابرات برای نیروهای خود ارزش بالایی برخوردار است و معتقدیم اگر نیروی انسانی بخواهد می تواند تحولی در حوزه مخابرات ایجاد کند.