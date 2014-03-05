میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه سه شنبه شب این باشگاه که با حضور قلعه‌نویی و فتح الله‌زاده برگزار شد خاطرنشان کرد: این جلسه از قبل تعریف شده نبود و به نوعی یک جلسه معمولی بود که در خصوص زمان سفر به قطر و مسایل مربوط به بازی با الریان صحبت کردیم. آقای قلعه‌نویی هم به این جلسه آمد و صحبت کرد. در واقع بحث از پیش تعیین شده‌ای برای این جلسه نداشتیم.

وی درباره حضور رحمتی و قول فتح الله زاده برای حل مشکلات مالی گفت: رحمتی برای کار شخصی آمده بود و با فتح الله زاده درباره مسایل شخصی صحبت کرد. آقای فتح الله زاده که دنبال حل مشکلات مالی است و می داند که پول شب عید باعث می‌شود بازیکنان با خوشحالی پیش زن و بچه خودشان بروند و نوعی کار نصف سال را انجام می‌دهد. امیدوارم که تلاش‌ها به نتیجه برسد و پولی تحت عنوان پاداش، عیدی یا حقوق به تیم تزریق بشود.

ماجدی در خصوص احضار رحمتی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال توضیح داد: کمیته انضباطی جریمه‌ای را در نظر گرفته است و حالا هم از رحمتی خواسته تا توضیح بدهد. قبلا برای آندو هم این اتفاق رخ داده بود. در بازی با ملوان خود آقای حسن‌زاده به عنوان ناظر حضور داشت و نمی‌شود چیزی از دید ایشان پنهان مانده باشد.

سرپرست تیم استقلال با اشاره به دیدار مقابل الریان قطر بیان کرد: برای این بازی منتظریم وضعیت نهایی بیک‌زاده مشخص شود و غیر از تیموریان بقیه بازیکنان در حال تمرین هستند و مشکلی نداریم.