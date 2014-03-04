سرهنگ مقصود شمس آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه میزان تصادفات فوتی درون شهری در زنجان در یازده ماهه سالجاری 43 درصد افزایش داشته است افزود: در یازده ماه سالجاری 57 نفر در تصادفات درون شهری در زنجان فوت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 40 نفر بود 17 نفر افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: عدم توجه به جلو 33 درصد از تصادفات فوتی درون شهری در زنجان در این مدت را به خود اختصاص داده و به ترتیب عدم استفاده از کلاه ایمنی 31 درصد ، عدم رعایت حق تقدم 30 درصد و صحبت کردن با سرنشیان حین رانندگی بیشترین تصادفات فوتی در استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، گفت: در یازده ماهه سالجاری عابرین پیاده با 31 نفر فوتی از 57 نفر بیشترین میزان تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده معادل 30 درصد و موتور سوران 19 نفر و سایر 17 نفر از تصادفات در این مدت را به خود اختصاص داده اند.

سرهنگ شمس آذر، به علل افزایش تصادفات فوتی در استان اشاره کردوگفت: وجود دوربرگردان های ناامن، ایمنی پایین معابر شهری و ناهمواری خیابان ها و جادها ، عدم استفاده عابرین پیاده از لباس روشن در مواقع تاریک، عدم استفاده موتور سواران از کلاه ایمنی مهمترین علل افزایش فوتی های ناشی از تصادفات درون شهری در استان زنجان است.

وی در ادامه گفت: بیشترین فوتی ها ناشی از تصادفات درون شهری عابرین پیاده و موتورسواران هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، به دوربین های نظارتی در درون شهر اشاره کردوگفت: در حال حاضر 19 دوربین نظارتی در استان فعال است که تا روزهای آتی به 24مورد افزایش خواهد یافت.

سرهنگ شمس آذر تاکید کرد: نصب و افزایش تعداد دوربین ها تاثیر بسزایی در کاهش مشکلات ترافیکی در سطح شهر و همچنین انضباط بخشی دارد.

وی تصریح کرد: تا پایان سالجاری در 5 نقطه استان در مناطق کوی فرهنگ، سعدی وسط، اسلام آباد، کارمندان، تقاطع پلیس دوربین های نظارتی نصب خواهد شد.