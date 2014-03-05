آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین شکار و صید/ بررسی پیشنهادات دولت در حمایت از محیط بانان

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر حیات وحش ایران به شدت در معرض خطر است، اظهار داشت: امروزه در کشور صید و شکار زیاد شده است که این موضوع مخاطرات زیادی به همراه دارد.

به گفته وی، مجوزی که سه سال پیش برای ورود اسلحه داده شد موجب شد اسلحه هایی که در اختیار مردم قرار دارد ، افزایش یابد و این موضوع باعث از بین رفتن آرامش حیات وحش در کشور شده است.

حسینی صدر در ادامه با اشاره به موضوع حفاظت از محیط بانان نیز گفت: با توجه به حساسیتی که در مرزهای محیط زیستی وجود دارد صیانت از مناطقی که حفاظت شده هستند باید جدی تر شود. از طرفی باید به محیط بانان انگیزه داده شود اما متاسفانه اخیرا خبرهای تلخی در حوزه محیط بانان به گوش می رسد که این مساله نگران کننده است.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس اضافه کرد: محرومیت، اخذ سلاح و ابطال مجوز صید و شکار از جمله اقداماتی است که می توان برای برخورد با متخلفان و خاطیان در حوزه محیط زیست بکار گرفت.

وی تصریح کرد: محیط بانان سربازان حافظ مرزهای زیست محیطی کشور به شمار می روند که از حیات وحش کشور به طور جدی حمایت می کنند بنابراین حمایت از حقوق این افراد از طرف مسئولان محیط زیست ضروری است. این افراد هم اکنون مشکلات بسیاری دارند به طوریکه حتی حقوق دریافتی آنها نیز بسیار اندک است.

حسینی صدر تصریح کرد: فراکسیون محیط زیست آمادگی اصلاح قوانین در حوزه محیط بانان و همچنین حوزه صید و شکار را دارد و هر پیشنهادی که از طرف دولت ارائه شود حتما در مجلس نیز مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.