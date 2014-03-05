رسانه ها در ترویج فرهنگ مطالعه بکوشند/ تقویت کتابخانه های سیار در استان مرکزی ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی شامگاه سه شنبه با بیان این مطلب در انجمن کتابخانه های عمومی استان مرکزی و کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید استان افزود: برای ترویج فرهنگ مطالعه مفید در جامعه باید تمامی رسانه های گروهی بالاخص صدا و سیما و مطبوعات قوی در عرصه حاضر شده و در راستای ترویج این فرهنگ تلاش کنند.

وی ادامه داد: دانشگاهها و مدارس نیز از دیگر مراکز مهم و شاخص در راستای ترویج فرهنگ مطالعه مفید در جامعه اند که باید با توجه به حضور جمعیت هدف در آنها نسبت به برنامه ریزی دقیق به منظور ترویج فرهنگ مطالعه مفید در آنها اقدام کرد.

استاندار استان مرکزی در این جلسه همچنین با دستور بر ضرورت پرداخت حق السهم شهرداریها در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهرها گفت: تمامی شهرداریها ی استان موظف به پرداخت حق السهم نیم درصدی سالجاری خود به انجمن کتابخانه های عمومی استان در ایام باقی مانده سال هستند.

زمان درست مطالعه مفید مردم استان مرکزی بررسی شود

مقیمی در ادامه با اشاره به آمار مطالعه مفید مردم استان مرکزی در سالهای اخیر گفت: اراقام بالا و پایین این حوزه در سالهای اخیر حاکی از آن است که یا آمارها خیلی دقیق نیست یا آنکه مردم استان در یک مقطع بسیار اهل مطالعه و در مقطع دیگری به مطالعه توجه نمی کنند که این امر باید به جد از سوی مسئولان ذیربط مورد بررسی و صحت آمار موجود مشخص شود.

وی با اشاره به نقش کتابخانه های سیار در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در روستا نیز گفت: باید با تقویت این بخش زمینه برخوردرای جامعه روستایی و شهرهای کوچک را از مزایای مطالعه بهره مند ساخت.

جایگاه 17 کشوری برای میزان مطالعه استان مرکزی

مدیرکل کتابخانه های استاان مرکزی نیز در این نشست به ارائه گزارشی پیرامون وضعیت شاخص سرانه مطالعه و رتبه استان مرکزی در کشور طی سالهای 88 تا 90 پرداخت و گفت: براساس تحقیق صورت گرفته رتبه استان مرکزی در زمینه طالعه در سال 88 از جایگاه 29 کشوری به 17 در سال 90 رسید که امید است این سیر رو به بالا ادامه داشته باشد.

مطیعی میزان تحصیلات یا سطح سواد افراد جامعه را از عوامل فرهنگی موثر بر سرانه مطالعه عنوان کرد و گفت: تعداد کتابخانه های عمومی موجود در یک جامعه، تنوع موضوعی در کتابها و نشریات منتشره، ایجاد کتابخانه های دیجیتال، تولید و پرداز موضوعات جدید و به روز جامعه، افزایش میزان دسترسی افراد جامعه به منابع مکتوب از دیگر عوامل موثر بر سرانه مطالعه یک جامعه است.

تدوین 50 طرح در زمینه کتاب و کتابخوانی

وی در ادامه از پیشنهاد 50 طرح اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی جهت تحقق منویات مقام مععظم رهبری در حوزه کتاب و کتابخوانی در راستای ارتقای سرانه مطالعه خبر داد و گفت: اجرای طرح کاب من، کمک به احیا و نشر آثار برجسته چهره های علمی استان، تدوین سیرهای مطالعاتی یا مجموعه سازی موضوعی و معرفی آن از طریق صدا و سیما، ایجاد قرائت خانه و میز مطالعه نشریات در پارکها، ایجاد بانک اطلاعاتی استان شناسی ، کتابخانه های دیجیتال و ....از جمله طرح های پیشنهادی فوق هستند.

وی در ادامه بر ضرورت اجرایی شدن 28 طرح ماده 5 سند نهضت مطالعه مفید در استان تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن این طرح ها نیازمند کار کارشناستدوینی و اجرایی بر آنهاست.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی در ادامه از رشد 2.3 درصدی زیرنای کتابخانه های استان مرکزی در سال 92 به نسبت سال 91 خبر داد و گفت: در شاخص زیربنا به ازای هر 100 نفر جمعیت نیز امسال استان شاهد 3.2 درصد رشد بوده است.