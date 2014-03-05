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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۵۴

حجت الاسلام روحانی نیا:

حرمت ایام فاطمیه همز‌مان با اجرای برنامه‌های نوروزی حفظ شود

حرمت ایام فاطمیه همز‌مان با اجرای برنامه‌های نوروزی حفظ شود

بجنورد - خبرگزاري مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد ایام فاطمیه، از روحانیان مستقر و طرح هجرت در این استان خواست تلاش کنند تا اجرای برنامه های نوروزی همراه با حفظ حرمت ایام فاطمیه باشد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام زین العابدین روحانی نیا در نشست مسؤولان دفاتر و مدیران ستادی تبلیغات اسلامی این استان، با اشاره به تقارن ایام عزاداری فاطمیه و عید باستانی نوروز، اظهار کرد: در این زمینه لازم است فعالیت های تبلیغی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ویژه ای انجام شود.

وی به نقش رسانه های جمعی و روحانیان و مبلغان دینی در تبیین این موضوع پرداخت و افزود: روحانیان مستقر و طرح های هجرت، سفیران هدایت و سفیران آدینه در خراسان شمالی باید به گونه ای برنامه ریزی و تلاش بکنند که اجرای برنامه های نوروزی همراه با حفظ حرمت ایام فاطمیه باشد.

حجت الاسلام روحانی نیا عنوان کرد: در ایام فاطمیه اول و دوم برنامه های عزاداری و ویژه برنامه های مختص آن در تمامی مساجد و هیأت های مذهبی استان برگزار می شود و تبلیغات اسلامی خراسان شمالی هم روحانیان اعزامی از حوزه های علمیه قم و مشهد و نیز مبلغان بومی استان را برای برگزاری بهتر این برنامه ها به مساجد شهری و روستایی خراسان شمالی می فرستد.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بر اساس مصوبه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مذهبی؛ ویژه برنامه های عزاداری دهه اول فاطمیه در کشور از بیست و سوم الی بیست و پنجم اسفند امسال به مدت سه روز و برنامه های دهه دوم این مناسبت نیز از سیزدهم الی هجدهم فروردین سال آینده به مدت پنج روز برگزار می شود.

وی اضافه کرد: با این حساب تعطیلات نوروزی 93 با ایام فاطمیه مقارن است و به همین دلیل نیز با توجه به پایبندی مردم خراسان شمالی و کشور به اعتقادات مذهبی و علاقه مندی آنها به ائمه معصومین(ع)، سطح عمومی جامعه حال و هوای عزاداری خواهد داشت.

حجت الاسلام روحانی نیا تصریح کرد: با این وجود برنامه های عزاداری در هیأت ها و محافل سوگ در استان خراسان شمالی به گونه ای برگزار می شود که مردم به شادی خود در تعطیلات نوروزی و ایام عید هم برسند.

وی از مردم و مسؤولین نهادهای فرهنگی و هیئت های مذهبی خواست تا برنامه های خود را به گونه ای تنظیم کنند که در کنار حفظ حرمت ایام عزای دخت نبی مکرم اسلام(ص)، فعالیت های مفرح و منطبق با آموزه های اسلامی عید باستانی نوروز نظیر صله رحم نیز برگزار شود.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا مردم خراسان شمالی و ایران اسلامی در سال‌های گذشته به دفعات متوالی نشان داده اند که در صورت تقارن برنامه های ملی مفرح با ایام عزاداری ائمه معصومین(ع)، بیشترین مراعات و مشارکت را در حفظ حرمت‌ها دارند.

وی عنوان کرد: در سال های گذشته نیز ایام عید باستانی نوروز با برخی از مناسبت های عزاداری ائمه تقارن پیدا کرد و رفتار مردم ایران نشان داد که آنها همواره به حفظ حرمت های دینی و اسلامی خود مقید هستند.

گفتنی است، ایام فاطمیه یا روزهای شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شش روز بوده که سه روز آن در جمادی الاول از سیزدهم تا پانزدهم و سه روز آن در جمادی الثانی از سوم تا پنجم این ماه است و در این روزها مسلمانان علی الخصوص شیعیان برای شهادت دخت نبی مکرم اسلام عزاداری می کنند.

علمای شیعه پیرامون تاریخ درگذشت حضرت فاطمه(س) دو روایت متفاوت شامل 75 و 95 روز بعد از درگذشت حضرت محمد(ص) را مورد وثوق می‌دانند و از آن جا که درگذشت پیامبر اسلام در در بیست و هشتم صفر بوده؛ به روایت 75 روز، از سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأول را فاطمیه اول می‌دانند و بنا به روایت 95 روز، تاریخ شهادت حضرت فاطمه(س) را در سوم تا پنجم جمادی‌الثانی دانسته و آن را فاطمیه دوم می‌نامند.

کد مطلب 2249546

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