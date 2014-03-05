به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام زین العابدین روحانی نیا در نشست مسؤولان دفاتر و مدیران ستادی تبلیغات اسلامی این استان، با اشاره به تقارن ایام عزاداری فاطمیه و عید باستانی نوروز، اظهار کرد: در این زمینه لازم است فعالیت های تبلیغی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ویژه ای انجام شود.

وی به نقش رسانه های جمعی و روحانیان و مبلغان دینی در تبیین این موضوع پرداخت و افزود: روحانیان مستقر و طرح های هجرت، سفیران هدایت و سفیران آدینه در خراسان شمالی باید به گونه ای برنامه ریزی و تلاش بکنند که اجرای برنامه های نوروزی همراه با حفظ حرمت ایام فاطمیه باشد.

حجت الاسلام روحانی نیا عنوان کرد: در ایام فاطمیه اول و دوم برنامه های عزاداری و ویژه برنامه های مختص آن در تمامی مساجد و هیأت های مذهبی استان برگزار می شود و تبلیغات اسلامی خراسان شمالی هم روحانیان اعزامی از حوزه های علمیه قم و مشهد و نیز مبلغان بومی استان را برای برگزاری بهتر این برنامه ها به مساجد شهری و روستایی خراسان شمالی می فرستد.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بر اساس مصوبه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مذهبی؛ ویژه برنامه های عزاداری دهه اول فاطمیه در کشور از بیست و سوم الی بیست و پنجم اسفند امسال به مدت سه روز و برنامه های دهه دوم این مناسبت نیز از سیزدهم الی هجدهم فروردین سال آینده به مدت پنج روز برگزار می شود.

وی اضافه کرد: با این حساب تعطیلات نوروزی 93 با ایام فاطمیه مقارن است و به همین دلیل نیز با توجه به پایبندی مردم خراسان شمالی و کشور به اعتقادات مذهبی و علاقه مندی آنها به ائمه معصومین(ع)، سطح عمومی جامعه حال و هوای عزاداری خواهد داشت.

حجت الاسلام روحانی نیا تصریح کرد: با این وجود برنامه های عزاداری در هیأت ها و محافل سوگ در استان خراسان شمالی به گونه ای برگزار می شود که مردم به شادی خود در تعطیلات نوروزی و ایام عید هم برسند.

وی از مردم و مسؤولین نهادهای فرهنگی و هیئت های مذهبی خواست تا برنامه های خود را به گونه ای تنظیم کنند که در کنار حفظ حرمت ایام عزای دخت نبی مکرم اسلام(ص)، فعالیت های مفرح و منطبق با آموزه های اسلامی عید باستانی نوروز نظیر صله رحم نیز برگزار شود.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا مردم خراسان شمالی و ایران اسلامی در سال‌های گذشته به دفعات متوالی نشان داده اند که در صورت تقارن برنامه های ملی مفرح با ایام عزاداری ائمه معصومین(ع)، بیشترین مراعات و مشارکت را در حفظ حرمت‌ها دارند.

وی عنوان کرد: در سال های گذشته نیز ایام عید باستانی نوروز با برخی از مناسبت های عزاداری ائمه تقارن پیدا کرد و رفتار مردم ایران نشان داد که آنها همواره به حفظ حرمت های دینی و اسلامی خود مقید هستند.

گفتنی است، ایام فاطمیه یا روزهای شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شش روز بوده که سه روز آن در جمادی الاول از سیزدهم تا پانزدهم و سه روز آن در جمادی الثانی از سوم تا پنجم این ماه است و در این روزها مسلمانان علی الخصوص شیعیان برای شهادت دخت نبی مکرم اسلام عزاداری می کنند.

علمای شیعه پیرامون تاریخ درگذشت حضرت فاطمه(س) دو روایت متفاوت شامل 75 و 95 روز بعد از درگذشت حضرت محمد(ص) را مورد وثوق می‌دانند و از آن جا که درگذشت پیامبر اسلام در در بیست و هشتم صفر بوده؛ به روایت 75 روز، از سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأول را فاطمیه اول می‌دانند و بنا به روایت 95 روز، تاریخ شهادت حضرت فاطمه(س) را در سوم تا پنجم جمادی‌الثانی دانسته و آن را فاطمیه دوم می‌نامند.