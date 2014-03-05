به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی «سه ستاره» به تهیه‌کنندگی احسان علیخانی، شب گذشته سه شنبه 13 اسفند کارنامه بیست ساله شبکه سه سیما را در حوزه بازیگران برتر زن در مجموعه‌های این شبکه به نظرسنجی گذاشت و در این قسمت 7 تن از بازیگران زن تلویزیونی مهمان برنامه بودند.

تلویزیون سکوی پرتاب من بود

لعیا زنگنه یکی از این افراد بود که در سخنانی گفت: حرفی دارم که سال‌ها دلم می‌خواست به گوش مسئولان برسانم، یکی از افتخارات من این است که از تلویزیون شروع کردم و تلویزیون سکوی پرتاب من بوده است. تلویزیون به من عزت، آبرو، احترام، شهرت و از همه مهمتر محبوبیت داده است و من همیشه خودم را مدیون تلویزیون می‌دانم و به گونه‌ای زندگی می‌کنم که احترام متقابل خود را به تلویزیون برگردانم و تلویزیون بگوید این بازیگر من است.

وی افزود: اتفاقات عجیبی برای من افتاد و در سریال «در قلب من» که دقیق یادم است سال 76 آن را بازی کردم یکی از پیشکسوتان آنجا به من می‌گفت چقدر بد است که «در پناه تو» اولین سریال تو است. من آن زمان معنی این حرف را نمی‌فهمیدم اما بعدها متوجه شدم وقتی اولین کار کسی فوق العاده باشد انتظار کارهای فوق العاده تری برای آینده خود دارد. در سریال «در قلب من» من مدیون فیلمنامه خوب، تهیه کنده نازنین و کارگردان بودم و بازیگرانی چون ثریا قاسمی‌ استاد من در کار بود و آقایان پورصمیمی‌ و راد نیز همین نقش را داشتند، در واقع مجموع کاملی بود که هر کس جای من در آن قرار می‌گرفت همین اتفاق برایش می‌افتاد.

آن زمان درِ تلویزیون مثل درِ زورخانه بود

این بازیگر ادامه داد: جای گلایه همین جا است من غریبه نیستم، من مال تلویزیون هستم و تلویزیون مال من است و می‌خواهم از مشکلی بگویم که بعد از «در پناه تو» در سال‌های اخیر رخ داد.

زنگنه تصریح کرد: آن زمان در تلویزیون مثل در زورخانه کوچک بود و باید سرت را پایین می‌کردی و با خضوع وارد می‌شدی، آن زمان من تجربه کار نداشتم اما درس خوانده بودم و تئاتر کار کرده بودم. در چنین شرایطی وقتی ورود سخت باشد برای همه از جمله فیلمنامه نویس و دیگر عوامل نیز سخت است. تهیه کننده من منوچهر شاهسواری بود که با حضور او حتی یک ریال پرداختی ما دیر نشد و هیچوقت فرصت نشد بگویم این آدم در حق من بازیگر چه لطفی کرد. من به او گفتم خانه ندارم و او حتی نگذاشت کمک بخواهم و حرفی بزنم و چک را نوشت. پشت دوربین جواد صفا بود که با یک نگاه من را آرام می‌کرد.

وی با انتقاد از اینکه وقتی افراد راحت‌تر به جایی وارد شوند قدر آن را نمی‌دانند، ادامه داد: این موضوع فاجعه به بار می‌آورد. در خصوص نظرسنجی این برنامه هم باید بگویم داوری کار بسیار مشکلی است و تلویزیون لطف کرد و مجید زین العابدین این اجاره را به من داد تا نظرم را بگویم اما مگر می‌شود بین شقایق فراهانی و بهاره رهنما و بهنوش بختیاری یکی را انتخاب کرد؟ همین جا وقتی همکارانم را دیدم به خودم افتخار کردم واقعاً بازیگران خوبی داریم که حال آدم خوب می‌شود. در این شرایط وظیفه دارم تمام قد بایستم و به آنها برای رنج‌هایی که کشیدند تعظیم کنم، بی‌احترامی‌هایی که دیدیم و صبوری هایی که کردیم تا به اینجا برسیم.

بعد از افسانه بایگان و من اتفاقی نیفتاد

وی یادآور شد: متاسفم بعد از خانم افسانه بایگان که ستاره اول زنان هرمند بود و بعد از من اتفاقی نیفتاد. کسی نبود که بگوییم فلانی آمده و عالی است و دارد پیش می‌رود.

زنگنه با بیان اینکه فقط مشکل فیلمنامه نیست، تاکید کرد: من اعتقاداتی دارم و در کشور اسلامی‌ زندگی می‌کنم که رهبر دینی من کسی است که ادامه نسلش یک زن است. وقتی اسم فاطمه (س) می‌آید، من اگر در این مملکت کاره‌ای بودم اجازه نمی‌دادم کسی اسم دخترش را فاطمه بگذارد چرا که خیلی سنگین است، او بانوی ما و بانوی تمام عالم است. من در خانواده مذهبی بزرگ شدم و یاد گرفته‌ام شأن زن باید حفظ شود. من از دینی هستم که فاطمه(س) حرمت دارد و جایی بزرگ شدم که نام ام المومنین و ام البنین را می‌شناسم بنابراین با این باورها در جامعه کار می‌کنم.

با بانوان فاطمه‌گونه رفتار کنید تا رفتارشان را ببینید

وی تاکید کرد: اما در خانه خودم وقتی من و یک بازیگر مرد مهمان برنامه‌ای شدیم مجری مرد رو می‌کند به بازیگر مرد و به او سلام می‌کند. فقط حرف جنسیت نیست بلکه زن به معنای مادر و هسته اصلی خانواده است و کسی حق ندارد به این موجود بی حرمتی کند. اما من باید بگویم ببخشید آقای مجری من هم اینجا هستم! با بانوان فاطمه گونه رفتار کنید تا ببینید آنها چطور رفتار می‌کنند.

در ادامه زمانی که با طولانی شدن حرف‌های زنگنه مجری می‌خواست پخش یک آیتم را اعلام کند، زنگنه تاکید کرد: نمی‌گذارم حرفم را قطع کنید. من از تجربیات شخصی‌ام می‌گویم، بعد از اتفاقی که برای من افتاد کسی از من حمایت کرد که از او می‌ترسیدم و آن حراست تلویزیون بود. بعد از آن اتفاق بود که فهمیدم حراست از من حراست کرد و از صمیم قلبم قدردان و سپاسگذار این اتفاق هستم که دید من را عوض کرد، دلم می‌خواهد زن‌های بازیگر بدانند در امنیت می‌توانند حضور داشته باشند اگر صدایشان به حراست برسد.

کمبودها فاجعه به بار می‌آورند

در ادامه در حالی که او تاکید می‌کرد حرف هایش تمام نشده آیتم معرفی داوران برنامه «سه ستاره» پخش شد و زنگنه در ادامه تصریح کرد: فکر می‌کنم دقیق‌ترین نظر برای مردم است. درست است من بعد از «در پناه تو» تجربه‌های فوق العاده‌ای داشتم و «تولدی دیگر» و «مدار صفر درجه» دیگر تکرار نشود اما چرا آشتی برقرار نمی‌شود؟ فکر می‌کنم یکی از دلایل این موضوع حرمت‌ها است. می‌گویند تا عرق کارگر خشک نشده پولش را بدهید، حالا کمبودها دارند فاجعه به بار می‌آورند، چرا دیگر خبری از آتنه فقیه نصیری نیست، عاطفه نوری کجاست؟ چرا رویا نونهالی کمرنگ شده است، مگر کسی می‌تواند بازی آتنه و خاله سارا را از یاد ببرد.

زنگنه اذعان کرد: ما در جایگاهی هستیم که بی نهایت مقدس است، آقایان به خانم‌ها حرمت بگذارید فقط به یک دلیل من این حرف‌های روشنفکرانه که می‌گویند زن و مرد برابر هستند و ... اصلاً قبول ندارم، می‌گویم فقط به خاطر باورهای دینی‌مان به بانوان حرمت بگذارید. قضیه حرمت‌ها در این زمینه دخیل است، قضیه مالی هم بی تاثیر نیست، عرقمان که خشک می‌شود هیچ خودمان هم خشک می‌شویم. اگر رفتار درستی صورت بگیرد ما صد افسانه بایگان خواهیم داشت. من بی نهایت بازیگران زن را دوست دارم.

عنصر اصلی زن‌ها مادر بودن است

وی یادآور شد: من برای این نظرسنجی نزدیک به دو روز وقت گذاشتم چرا که برخی از افراد را نمی‌شناختم اما مسئولیتی که تلویزیون به من واگذار کرده بود و این جایگاه مقدس من را وا داشت با دقت عمل کنم.

زنگنه در پایان تاکید کرد: یادمان باشد که زن ها عنصر اصلی شان مادر بودن است.

پورمحمدی زحمت زیادی برای شبکه سه کشید

در ادامه فریبا کوثری که سریال های «معصومیت از دست رفته»، «بی گناهان» و «دلنوازان» را در شبکه سه داشته است در سخنانی گفت: تلویزیون خانه دوم من است من همه سریال ها را نگاه می‌کنم و اگر کارگردانی به برای همکاری به من زنگ زد نگویم شما را نمی‌شناسم، غیر از این فوتبال به ویژه بازی های تیم ملی را از قلم نمی‌اندازم، شبکه برای من خیلی مهم است و اولویتم بازی در شبکه های یک و سه است.

وی افزود: من از علی اصغر پورمحمدی که زحمت بسیاری برای شبکه 3 کشید ممنون هستم، من برنامه ماه عسل را هم همیشه می‌بینم که جزو برنامه های خوب شبکه 3 است و خود من وقتی به ایران برگشتم کارم را با «معصومیت از دست رفته» آغاز کردم.

آرزوی سالی پربرکت برای تلویزیون

گلاره عباسی نیز با اعلام اینکه با «شیدایی» و در شبکه 3 کار خود ر ا آغاز کرده گفت: فکر می‌کنم این سریال به مخاطب احترام گذاشت. «شیار 143» نیز جزو بهترین کارهای من بود و افتخار می‌کنم که سیمرغ آرای مردمی‌را از آن خود کرد. مریلا زارعی عزیز اکثراً پای تلویزیون آثار را دنبال می‌کند و اگر حالا هم تماشاگر برنامه است به او سلام می‌کنم و به خاطر بازی درخشانش تبریک می‌گویم، امیدواریم سال 93 برای تلویزیون پر از برکت باشد.

لیلا زارع نیز که با «ارمغان تاریکی» در شبکه 3 حضور داشته با تقدیر از هنرمندان پیشکسوتان و عوامل سریال «ارمغان تاریکی» گفت: تعداد داوران این برنامه بسیار و از طیف های مختلفی بودند و باعث خوشحالی است که سلیقه های گوناگونی حضور داشتند. من از گروه «ارمغان تاریکی» به این خاطر که جز وارد بودن به کارشان همدل بودند از این گروه فراموش نشدنی تشکر می‌کنم.

ما برویم و سریال‌های قدیمی را نگاه کنیم!

بهاره رهنما نیز در سخنانی گفت: خانم زنگنه مزاح کرد و گفت بعد از خودش و افسانه بایگان اتفاقی نیفتاده است همان موقع گفتم پس ما برویم خانه و سریال های قدیمی‌ را نگاه کنیم.

وی افزود: اتفاقا آتنه فقیه‌نصیری در سریال تازه سروش صحت نقش اصلی را برعهده خواهد داشت.

همچنین رهنما در لحظاتی که درگیر احساسات شده بود تاکید کرد پیمان و مهراب قاسم خانی 20 سال زندگی‌شان را برای نوشتن سریال‌های شبکه 3 گذاشتند.

بهنوش بختیاری نیز یادی از عسل بدیعی کرد و جای رضا عطاران و مهران مدیری را در تلویزیون خالی دانست.

شقایق دهقان نیز از علی اصغر پورمحمدی یاد کرد که جزو اولین کسانی بوده که ازدواج او با مهراب قاسم خانی را تبریک گفته است.

در برنامه شب گذشته،‌ کتایون ریاحی، مرجانه گلچین، هانیه توسلی، لیلا زارع، شقایق دهقان، فریبا کوثری، ثریا قاسمی‌، بهاره رهنما، فاطمه گودرزی و ریما رامین فر به عنوان 10 بازیگر زن برگزیده از سوی هیات داوران این برنامه، مورد قضاوت و ارزیابی مخاطبان قرار گرفتند.