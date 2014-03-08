به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ و کمیته داوران فدراسیون والیبال پس از مسایل بوجود آمده در دیدار دو تیم متین ورامین و میزان مشهد در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال امروز شنبه در نشستی به بررسی مسائل به وجود آمده در دیدارهای رفت نیمه نهایی پرداختند.

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به گزارش ناظران سازمان لیگ و فدراسیون و بر اساس مصوبه کمیته داوران، مسعود یزدان پناه و بهروز جعفری داوران اول و دوم دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال که بین متین ورامین و میزان مشهد برگزار شد، به علت عدم مدیریت بازی و عدم اجرای قوانین و مقررات در این بازی به مدت یک سال (پایان سال 1393) از قضاوت کلیه مسابقات والیبال محروم شدند.

همچنین با توجه به اینکه تماشاگران چهار باشگاه کاله مازندران، شهرداری ارومیه، میزان مشهد و متین ورامین اصول اخلاقی و اجتماعی را در دور مرحله نیمه نهایی رعایت نکردند، چنانچه در بازی‌های آتی این مسایل دوباره تکرار شود، علاوه بر حذف آن باشگاه‌ها از لیگ برتر در سال آینده، در صورتی قهرمان شوند به مسابقات باشگاه‌های آسیا در سال 93 اعزام نخواهند شد و تیم دیگری نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا خواهد بود.