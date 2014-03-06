در طول هفته جاری برنامه های مختلفی در حوزه دین و اندیشه انجام شد که اکنون بر برخی از مهمترین این برنامه ها مروری خواهیم داشت.

بررسی کارنامه تاریخ نگاری دکتر سهراب یزدانی

گروه روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری پژوهشکده تاریخ اسلام، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های «تجربه ایرانی تاریخ‌نگاری» را به بررسی و نقد کارنامه تاریخ نگاری دکتر سهراب یزدانی اختصاص داده است. این نشست، روز یکشنبه 11 اسفند با حضور دکتر سهراب یزدانی، دکتر داریوش رحمانیان و دکتر حسین مفتخری در محل پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شد.

برگزاری آزمون کتبی طرح ملی تربیت حافظان قرآن

آزمون کتبی طرح ملی تربیت حافظان قرآن روز جمعه 9 اسفندماه همزمان در سراسر کشور با شرکت 200 هزار داوطلب برگزار شد.

مرحله شفاهی آزمون تربیت حافظان قرآن کریم امسال از 23 بهمن تا 8 اسفند ماه بصورت استانی توسط مربیان، در دو رشته حفظ موضوعی و حفظ ترتیبی برگزار شد.



براساس این گزارش، نتایج آزمون طرح ملی تربیت حفظ قرآن تا پایان سال اعلام می شود و نفرات برتر از 140 کمک هزینه زیارتی برخوردار خواهند شد.

نشست «نظریه وحدت شخصی وجود» بررسی برگزار شد

نشست علمی «واکاوی نظریه وحدت شخصی وجود» با حضور آیت‌الله فیاضی و آیت‌الله رمضانی و با دبیری علمی حجت الاسلام دکتر غفاری یکشنبه ۱۱ اسفندماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

آیت الله حسن رمضانی گفت: مساله وحدت شخصی وجود أم المسائل عرفان نظری است و همواره این مساله با چالشهایی مواجه هست و آیت الله غلامرضا فیاضی نیز تصریح کرد: در موضوع وحدت شخصی وجود 20 تفسیر وجود دارد، اگر بخواهیم ببنیم چه کسی کدام تفسیر را می گوید باید به دلیلش مراجعه کنیم.

برپایی سمینار بررسی آرای والرشتاین با حضور خودش

انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مرکز بررسی های استراتژیک، مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی، دانشکده علوم اجتماعی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان و دانشگاه حافظ شیراز « سمینار بررسی آراء والرشتاین» را در روز یکشنبه 11 اسفند ماه با حضور و سخنرانی پروفسور «ایمانوئل والرشتاین» جامعه شناس برجسته و نظریه پرداز نظام جهانی در سالن ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد.

نشست نقد و بررسی کتاب «مبانی توسعه پایدار در ایران» برگزار شد

به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران نشست نقد و بررسی کتاب «مبانی توسعه پایدار در ایران» با حضور دکتر حمید احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر علیرضا سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، چهارشنبه 14 اسفندماه برگزار شد.

کتاب «مبانی توسعه پایدار در ایران» توسط دکتر جواد اطاعت، دکتر فرهاد دژپسند، دکتر علی دینی ترکمانی، دکتر محمود سریع القلم، دکتر مظفر صرافی، دکتر وحید محمودی و دکتر بهروز هادی زنور تألیف شده است.



نشست علوم انسانی اسلامی؛ امکان یا امتناع

نشست علوم انسانی اسلامی؛ امکان یا امتناع با حضور کارشناسان یکشنبه 11 اسفندماه در دانشگاه شیراز برگزار شد. این نشست به همت دفتر گفتمان و اندیشه جوان، اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز و انجمن علمی بخش مبانی تعلیم و تربیت در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز برپا شد.

نشست اسلام و جهانی شدن

همچنین نشست «اسلام و جهاني شدن» با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين رضا غلامي سه‌شنبه 13 اسفند در سالن همايش‌هاي كانون انديشه جوان برگزار شد.



«ادراکات اعتباري علامه طباطبايي(ره) و فلسفه‌ فرهنگ» رونمایی شد

مراسم رونمايي از کتاب «ادراکات اعتباري علامه طباطبايي(ره) و فلسفه‌ فرهنگ» تأليف دکتر علي‌اصغر مصلح، سه شنبه 13 اسفندماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

در اين نشست که با ميزباني «گروه تاريخ و تمدن غرب» پژوهشگاه علوم انساني تشکيل شد، ابتدا دکتر علي‌اصغر مصلح به تشريح نظريه‌ خود پيرامون نقش نظريه‌ ادراکات اعتباري علامه طباطبايي در گفت‌وگوي عالم اسلامي با فرهنگ غربي پرداخت و سپس دکتر رضا داوري اردکاني، رئیس فرهنگستان علوم، دکتر سيدحميد طالب‌زاده، استاد دانشگاه تهران، دکتر رضا سليمان حشمت استاد دانشگاه علامه طباطبایی به بیان نظرات خود پیرامون موضوع پرداختند.

رونمایی از كتابهای «زندگي به سبك روح الله» با حضور بانوان مسلمان روسی

همزمان با اختتاميه «چهارمين دوره دانش افزايي شجره طوبي» ويژه بانوان فرهيخته روس زبان از كشورهاي روسيه و آسياي ميانه، مراسم رونمايي از ترجمه انگليسي و عربي كتابهاي «زندگي به سبك روح الله»، «همراه آهوان» و همچنين پايگاه خبري - تحليلي با عنوان «ريحانه» به زبان انگليسي دوشنبه 12 اسفندماه در حسينيه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد.



اين مراسم با حضور دكتر ابوذر ابراهيمي تركمان رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ،فاطمه رهبر رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، لاله افتخاري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، علي اكبرسبزيان گردآورنده كتاب «زندگي به سبك روح الله»، سعيد بيابانكي پديدآورنده كتاب «همراه آهوان»(برگزيده اشعار بانوان شاعر ايراني پس از انقلاب) و دكتر فاطمه قاسم پور مدير سايت خبري تحليل ريحانه و همچنين 19 نفر از زنان فعال از كشورهاي روسي زبان برگزار گردید.



از مجموعه اشعار علامه طباطبایی رونمایی شد

آیین رونمايی از کتاب مجموعه اشعار عارف و فيلسوف فقيد، علامه طباطبايی با عنوان «گلشن شیدایی» در روز سه‌شنبه 13 اسفند با حضور دکتر احمد احمدی، خانواده علامه، گردآورنده مجموعه و جمعی ديگر از استادان برگزار شد.