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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۱۵

قوچان نژاد تاکید کرد:

باخت به گینه تجربه و درس خوبی بود

باخت به گینه تجربه و درس خوبی بود

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی برابر گینه و شکست برابر این تیم درس و تجربه خوبی برای ما بود تا در آینده از این تجربه استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوچان نژاد پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر گینه در جمع خبرنگاران درباره این مسابقه اظهار کرد: ما در نیمه اول بد بودیم و اشتباهاتمان زیاد بود ولی در نیمه دوم بهتر شدیم. متاسفانه نتیجه جالب نبود ولی درس و تجربه بزرگی از این بازی گرفتیم که امیدوارم در آینده از آن استفاده کنیم.

وی درباره روند آماده سازی تیم ملی هم تاکید کرد: تیم ملی بهتر و بهتر می‌شود. در مسابقات دوستانه نتیجه مهم نیست. ما باید چیزهایی از این مسابقات یاد بگیریم.

قوچان نژاد درباره گلزنی‌های مداومش برای تیم ملی هم گفت: ان شاءالله که گلزنی‌هایم بیشتر هم بشود.

تیم ملی فوتبال ایران امروز چهارشنبه در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم گینه رفت و با نتیجه یک به 2 برابر حریف خود شکست خورد.

 

کد مطلب 2250314

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