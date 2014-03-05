باخت به گینه تجربه و درس خوبی بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قوچان نژاد پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر گینه در جمع خبرنگاران درباره این مسابقه اظهار کرد: ما در نیمه اول بد بودیم و اشتباهاتمان زیاد بود ولی در نیمه دوم بهتر شدیم. متاسفانه نتیجه جالب نبود ولی درس و تجربه بزرگی از این بازی گرفتیم که امیدوارم در آینده از آن استفاده کنیم.

وی درباره روند آماده سازی تیم ملی هم تاکید کرد: تیم ملی بهتر و بهتر می‌شود. در مسابقات دوستانه نتیجه مهم نیست. ما باید چیزهایی از این مسابقات یاد بگیریم.

قوچان نژاد درباره گلزنی‌های مداومش برای تیم ملی هم گفت: ان شاءالله که گلزنی‌هایم بیشتر هم بشود.

تیم ملی فوتبال ایران امروز چهارشنبه در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم گینه رفت و با نتیجه یک به 2 برابر حریف خود شکست خورد.