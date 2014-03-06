به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش و بنا به بازرسی بازرسان کتابخانه های عمومی کشور، کتابخانه غدیر کنگان با بیشترین امتیاز به عنوان کتابخانه اول در سطح کشور انتخاب شد. انتخاب این کتابخانه به عنوان بهترین کتابخانه کشور، پس از بررسی بیش از 140 آیتم اعلام شده است.

هرچند این کتابخانه بیشترین امتیاز را در سطح کشور کسب کرده ولی از مشکلات عدیده ای رنج می برد.

نخستین مشکلی که می توان در فضای داخلی این کتابخانه مشاهده کرد، کمبود شدید نیرو است، موضوعی که باعث شده این کتابخانه به صورت تک شیفت خدمات ارائه دهد.

کتابخانه محدوده و دیوارکشی ندارد

از جمله مشکلات بیرونی این کتابخانه موضوع عدم مشخص بودن محدوده این کتابخانه و نداشتن دیوار کشی است. دیوار کشی محوطه بیرونی کتابخانه می تواند از معضلات و مشکلات کنونی جلوگیری کند.

مراجعه کنندگان در ساعاتی از شبانه روز شاهد حضور معتادان در اطراف و محوطه این کتابخانه هستند، این موضوع می تواند اعتبار و امنیت این مکان فرهنگی را تحت شعاع خود قرار دهد.

در عین حال فضای سبز محوطه این کتابخانه محل عبور و یا چریدن احشام نیز هست که این مسئله نیز در شان یک فضای فرهنگی نیست.

عدم وجود دیوار کشی و تعیین حدود برای این کتابخانه حتی به سرقت موتورسیکلت مراجعه کنندگان این کتابخانه و پمپ آب نیز انجامیده است.

ریزش مراجعین به کتابخانه غدیر/ کمبود شدید نیرو

موارد مذکور باعث ریزش مراجعین به کتابخانه غدیر می شود که باید شورای اسلامی شهر کنگان و اداره راه و شهرسازی شهرستان با توجه به نشست های گذشته و مقدماتی، هرچه سریع تر این مهم را به انجام برسانند.

یکی از معلمان کنگانی ضمن ابراز گلایه در خصوص کمبود شدید نیرو در کتابخانه غدیر و حتی فرهنگ به خبرنگار مهر گفت: با این وضعیت نیرو، معلمان، دانشجویان و دانش آموز که استفاده کنندگان اصلی این کتابخانه ها هستند، از این امکانات بی بهره اند، زیرا شیفت صبح خود را سر کار، دانشگاه و یا مدرسه سپری می کنند و شیفت بعداز ظهر نیز که کتابخانه به دلیل کمبود نیرو تعطیل است.

محوطه کتابخانه محل عبور و مرور مردم، موتور سیکلت و حتی احشام است

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کنگان در خصوص برخی مشکلات و کمبودهای این کتابخانه به عنوان بهترین کتابخانه عمومی کشور به خبرنگار مهر گفت: کتابخانه غدیر و دیگر کتابخانه های شهرستان با مشکل شدید کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. علی رغم اینکه کتابخانه های ما به لحاظ کمی و کیفی وضعیت خوبی دارند ولی به دلیل کمبود نیروی انسانی، متاسفانه استفاده همه اقشار جامعه از این کتابخانه میسر نیست و به ناچار فقط در یک شیفت می توانیم خدامات ارائه دهیم.

احمد کمالی در ادامه اذعان داشت: با توجه به اینکه محوطه این کتابخانه، محل عبور و مرور مردم، موتور سیکلت و حتی احشام است لذا سر و صدایی که ایجاد می شود برای اعضای این کتابخانه و کسانی که قصد درس خواندن، مطالعه و تحقیق دارند، مشکلاتی را ایجاد می کند و بارها این موضوع مورد اعتراض مراجعین به این کتابخانه قرار گرفته است.

وی افزود: هم اکنون با شورای اسلامی شهر کنگان برای تعیین حدود این کتابخانه و دیوارکشی در تعامل هستیم. با توجه به تعیین اعتبار برای محوطه سازی این کتابخانه، امیدواریم هرچه سریع تر اداره راه و شهر سازی( با توجه به بازدید میدانی که قرار است با شورای اسلامی از این مکان داشته باشند،) برای محوطه سازی فضای پیرامونی این کتابخانه اقدام کند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: می توان با اندکی ساماندهی و ترمیم، فضای سبز و آلاچیق های موجود در محوطه این کتابخانه را به فضایی جذاب و آرام برای مراجعین به این مکان فرهنگی تبدیل کرد.

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گزارش: مصطفی صفایی