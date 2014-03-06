مشارکت بانوان استان مرکزی در اهدای خون 7 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سادات مهدویانی شامگاه چهارشنبه در مراسم روز احسان و نیکوکاری گفت: مشارکت بانوان کشور در اهدای خون 6 درصد است اما این استان در این زمینه یک درصد بالتر از میانگین کشوری قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این میزان نیز درصد پایینی از مشارکت زنان در اهدای خون است تصریح کرد: به دلیل وِیژگیهایی درونی که در این قشر ارشمند جامعه وجود دارد سازمان انتقال خون تمایل بسیار زیادی برای مشارکت زنان در امر اهدای خون دارد.

مهدویانی با اشاره به اینکه 50 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند گفت: در سال 84 سهم مشارکت زنان در امر اهدای خون 9 درصد بود ولی متاسفانه به چهاردرصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این پس رفت بخشی از آن مربطو به کاهش برنامه های فرهنگ سازی و بخشی از آن نیز به دلیل ضعف در سرمایه گذاری سلامت و برنامه ریزی های کلان برای این بخش از جامعه مربوط می شود.

مدیر کل انتقال خون استان مرکزی افزود: امیدواریم که با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بانوان مشارکت بیشتری در این امر خداپسندانه داشته باشند.

مدیر عامل انجمن بانوان نیکوکار استان هم اهدای خون توسط بانوان این انجمن را نشان از نیکوکاری آنان دانست و گفت : اهدای خون اهدای زندگی است.

وجیهه نظری افزود: با ایجاد تعامل در انجمن مشارکت بانوان در اهدای خون بیشتر خواهد شد.

گفتنی است همزمان با روز احسان و نیکوکاری 50 نفر از بانوان انجمن خیریه بانوان استان با اهدای بخشی از خون خود این روز را گرامی داشتند.



