به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسینی روز چهارشنبه با بیان جزییات برگزاری نخستین جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان، اظهار کرد: دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین میزبان این رویداد ادبی و فرهنگی است و دبیرخانه جشنواره تلاش دارد با برگزاری آن، ارتباطی عمیقتر میان فضای علمی و دانشگاهی کشور با گنجینه ارزشمند ادبیات فارسی برقرار کند.
وی افزود: ادبیات فارسی همواره یکی از مهمترین عناصر هویت فرهنگی و تاریخی ایران بوده است و دانشگاهها میتوانند با فراهم کردن زمینه فعالیت و رقابت سالم، نقش موثری در شناسایی و پرورش استعدادهای ادبی ایفا کنند.
دبیر برگزاری جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان ادامه داد: آثار ارسالشده به این جشنواره در چهار بخش اصلی شامل شعر و جایزه حافظ، نشر ادبی و جایزه سعدی، داستان و جایزه جلال آلاحمد و پژوهش ادبی و جایزه مولانا مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرند.
حسینی گفت: برگزارکنندگان جشنواره در کنار بخشهای اصلی، ۲ جایزه ویژه نیز پیشبینی کردهاند که شامل جایزه نیما یوشیج برای اشعاری با قالبهای تجربی و سپید و جایزه ویژه فردوسی با محوریت مضامین هویتبخش و ملی است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از جریانهای نو در ادبیات، اظهار کرد: اختصاص جایزه نیما یوشیج، توجه جشنواره به تجربهگرایی و قالبهای تازه شعری را نشان میدهد و جایزه فردوسی نیز با هدف تقویت مفاهیم ملی، هویتی و فرهنگی در آثار شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
دبیر جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان همچنین از اختصاص بخشی مستقل به دانشجویان غیرایرانی خبر داد و گفت: دانشجویان غیرایرانی که به زبان فارسی شعر میسرایند یا داستان مینویسند، میتوانند در این رویداد شرکت کنند و برای آنان تسهیلات ویژهای در فرآیند داوری در نظر گرفته شده است.
حسینی افزود: حضور دانشجویان غیرایرانی در جشنواره، ظرفیت مهمی برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و معرفی تواناییهای زبان و ادبیات فارسی در میان ملیتهای مختلف مقیم ایران ایجاد میکند، ادبیات فارسی میتواند زمینهساز گفتوگو میان ملتها باشد و ارتباط فرهنگی میان دانشجویان ایرانی و غیرایرانی را گسترش دهد.
وی ادامه داد: استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاهها میتوانند در این رقابت فرهنگی و ادبی شرکت کنند و آثار خود را برای داوری استادان و صاحبنظران برجسته کشوری ارسال کنند و علاقهمندان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای ثبتنام و ارسال آثار خود به پایگاه اختصاصی جشنواره به نشانی Poem.farnama.net مراجعه کنند.
حسینی گفت: اختتامیه جشنواره و آیین معرفی برگزیدگان در پایان مهرماه سال ۱۴۰۵ در سالن همایشهای بینالمللی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به حمایتهای پیشبینیشده برای برگزیدگان اظهار کرد: به برگزیدگان هر بخش، افزون بر لوح تقدیر و جایزه نقدی، زمینه انتشار آثار در مجموعههای ادبی معتبر و حمایت برای چاپ کتاب اعطا میشود.
دبیر جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان در پایان گفت: این رویداد میتواند گامی موثر برای تحقق دانشگاهی متعهد به فرهنگ و هنر اصیل ایرانی-اسلامی باشد و زمینه حضور جدیتر نسل جوان در عرصه ادبیات و فعالیتهای فرهنگی را فراهم کند.
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