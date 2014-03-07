به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته مركز خراسان شمالي كه در محل مصلاي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به نشست اخير مجلس خبرگان رهبري، اظهار كرد: مجلس خبرگان رهبري سنگري قوي و ركن ركين نظام جمهوري اسلامي است.

وي با بيان اين كه خبرگان يعني كساني كه براي مهم‌ترين ركن كشور مطالعه مي كنند و تصميم مي گيرند، افزود: در راس هرم جامعه اسلامي ايران مي بايد فقيه جامع الشرايط باشد و اين ولي از سوي خداوند حق ولايت دارد اما به دليل آن كه مصاديق ولي در جامعه مشخص نيست و مردم آن را نمي شناسند؛ جمعي از خبرگان و نخبگان منتخب ملت، مصداق ولايت فقيه در جامعه اسلامي را مشخص كرده و ضمن مراقبت هميشگي از اين امر، آن را نيز همواره رصد مي كنند.

قائم مقام نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي در ادامه به برخي از بيانات مقام معظم رهبري در جمع خبرگان رهبري پرداخت و گفت: تمدن غرب از لحاظ اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي شكست خورده و دست و پا زدن ها و حمله ها و تهديدهايي كه عليه ملت‌هاي مختلف از سوي كشورهاي غربي انجام مي‌شود در واقع براي اين است كه موقعيت متزلزل خود را تثبيت كنند.

به گفته وي تمدن غرب از درون هيبت خود را از دست داده و رو به زوال و نابودي است اما با اين وجود و در حالي كه دشمن در حال زوال است ما نبايد از او غافل شده و يا وي را دست كم بگيريم.

حجت الاسلام يعقوبي اضافه كرد: بهانه‌گيري‌هاي متوالي دشمنان كه يك روز در بحث هسته اي است و روز ديگر به بحث موشك هاي دوربرد ايران ورود مي‌نند؛ نشان دهنده اين است كه كشورهاي غربي با اصل ايران اسلامي قدرتمند مشكل دارند و نمي توانند آن را تحمل كنند.

رييس شوراي فرهنگ عمومي خراسان شمالي اظهار داشت: ما بايد براي مقابله با اين دشمنان برنامه ريزي داشته باشيم و نبايد به صورت منفعلانه عمل كنيم.

حجت الاسلام يعقوبي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برگزاري نشستي موسوم به "راهكارهاي تدبير و اميد در كشور" كه چندي پيش در همدان برگزار شده و بيان برخي اظهارات ساختارشكنانه در اين نشست، افزود: متاسفانه در ماه هاي اخير به برخي از افراد در كشور آفتاب تازه خورده و از مخفيگاه خود بيرون آمده و زبانشان باز شده است.

وي تصريح كرد: اين افراد همان حرف‌هاي هاشم آقاجري در دوره اصلاحات كه دين و ديانت و مرجعيت را به تمسخر گرفت؛ را تكرار مي‌كنند و مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان و نهادهاي قانوني كشور را زير سوال مي‌برند.

به گفته حجت الاسلام يعقوبي اين جريان در روزنامه‌هاي خود قانون الهي قصاص را زير سوال مي برند و خطوط قرمز نظام را رعايت نمي كنند.

وي اضافه كرد: ما به دولت احترام مي‌گذاريم اما به حجت الاسلام روحاني نصيحت كرده و هشدار مي‌دهيم مراقب ساختارشكنان و سوء استفاده كنندگان باشد و اجازه ندهد كه عده‌اي در زير شعار تدبير و اميد، تدبيرهاي شيطاني خود را مطرح كنند.

خطيب نماز جمعه بجنورد همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ميلاد حضرت زينب(س) و روز پرستار ضمن تبريك اين مناسبت، اظهار كرد: زينب(س) انقلاب عاشورا را بيمه كرد و نهضت امام حسين(ع) را تداوم بخشيد.

وي با بيان اين كه زينب كبري(س) مديري بود كه تهديدها را به فرصت تبديل كرد، افزود: در حال حاضر نيز ما مي بايد تهديدها را به فرصت تبديل كرده و در زمينه اقتصادي با اجراي اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبري تهديدهاي دشمنان را به فرصت رشد و بالندگي بدل كنيم.

قائم مقام نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي تصريح كرد: براي تحقق اقتصاد مقاومتي نيازمند روحيه جهادي زينبي هستيم.