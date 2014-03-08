به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیستمین جشنواره سراسری مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی پیش از ظهر امروز شنبه 17 اسفند با حضور حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در تهران برگزار شد.
متن کامل بیانیه هیات داوران نهایی بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاع رسانی به شرح زیر است:
به نام خداوند لوح و قلم ؛ حقیقتنگار وجود و عدم؛ خدایی كه داننده رازهاست؛ نخستین سرآغاز آغازهاست.
پرونده بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاع رسانی تا ساعاتی دیگر بسته میشود و آنچه گشوده میماند؛ راه پر پیچ و خم روزنامهنگاری است؛ راه طی شده پیشینیان و ناپیموده آیندگان.
همكاران گرامی؛ میهمانان ارجمند! اصل سوم از اصول بینالمللی اخلاق حرفهای در روزنامهنگاری كه به مسؤولیت اجتماعی مربوط میشود؛ فرازی دارد كه میگوید: «مسؤولیت اجتماعی روزنامهنگار؛ وی را ملزم میسازد که تحت هر شرایطی همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کند.»
هیات نهایی داوران جشنواره بیستم اعلام میدارد 80 داوری كه قضاوت درباره آثار را برعهده داشتهاند؛ كوشیدهاند در همه مسیر داوری - تا امروز كه روز قدردانی از روزنامهنگاران است - به این مسئولیت پایبند باشند. از همین رو؛ هیات نهایی داوران صمیمانه اعلام میكند به همكاری حرفهای داورانی كه بیش از 10 هزار اثر را بررسی و قضاوت كردند، مباهات میكند و سهم دبیر جشنواره؛ سید فرید قاسمی را در این روند كه تبلور یك خرد جمعی است، محفوظ میداند.
حضار گرامی! روزنامهنگاری حرفهای؛ پژواك گفتگوی پیوسته یك ملت با خود است در جستجوی حقیقت. و آنچه مهم است پیوستگی این گفتنها و مفاهمههاست كه به گواه تاریخ؛ پیوسته در فاصله امید و مخاطره در نوسان بوده است.
بیست بار جمع شدهایم تا حرفهای خودمان را مرور كنیم، اما معمولا آنچه در نهایت به رقابت مینشیند معرف همه آثار نیست و چون چنین است تاكید میكنیم بر توصیهای مكرر برای ایجاد دبیرخانهای دائمی تا همه آثار دیده شوند. وضع ما وضع موجود است؛ وضع مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد میكنیم این دبیرخانه در نخستین گام شیوه درست ارسال، نامزدی، داوری و برگزیدن آثار را با جامعه روزنامهنگاران در میان بگذارد و نظر آنها را درباره فرایند كار جویا شود.
چه بپذیریم و یا نپذیریم، فعلا مشت ما و شما، نمونه خروارها نیست؛ برگزیدهها؛ بهترینها نیستند و بهترینها هنوز در اندیشه اعتلاء هستند. خلاصه كنیم؛ روزنامهنگاری قاب نیست. آلبوم است. قاب بیستم را به دیوار حافظه میآویزیم با چند عبارت در حاشیهاش:
- تلاش كردیم درست؛ بیطرفانه و منطبق بر اصول حرفهای قضاوت كنیم؛
- كوشیدیم آنچه میماند دستكم نقطههایی برای حركت در نقشه آینده روزنامهنگاری این میهن باشد؛
- سعی كردیم به دور از حب و بغضها، در مدار منطق و اعتدال حركت كنیم؛
- بر این باور بودیم كه جشنواره بیستم، میتواند آغاز شکلگیری آیندهای امیدبخش برای رسانهها باشد؛
- و بالاخره؛ سپاس ما به خاطر همه اعتمادها و پوزش ما بهخاطر همه خطاها.
احمد توکلی، لیلا رستگار، محمدرضا زائری، یونس شکرخواه، سیفاله صمدیان، سید جلال فیاضی، رضا مقدسی، حسن نمکدوست تهرانی، کسری نوری.
نظر شما