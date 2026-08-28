فرماندار بوشهر: نهاد هلال احمر سرمایه اجتماعی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر جمعه با حضور در کاروان سلامت جمعیت هلال احمر در روستای محرزی از توابع بخش مرکزی، ضمن بازدید از ایستگاه‌های امدادرسانی خدمات ارائه‌شده در این مأنور را ارزیابی و بر نقش داوطلبانه هلال احمر به عنوان یک نهاد مؤثر در بحران‌ها تأکید ورزید.

فرماندار شهرستان بوشهر در این بازدید ضمن عرض خداقوت به اهالی روستای محرزی و قدردانی از خدمات کادر پزشکی و درمانی حاضر در کاروان سلامت، اظهار داشت: از جمعیت هلال احمر به دلیل برپایی این مانور و رویداد کاروان سلامت مردم‌پایه صمیمانه از شما عزیزان قدردانی میکنم.

وی با اشاره به ماهیت وجودی هلال احمر، تصریح کرد: یکی از سیاست‌های ذاتی و ماهیت هلال احمر مردم‌پایه بودن آن است، به گونه‌ای که این نهاد از مردم برای مردم شکل گرفته است.

فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر جایگاه مردمی هلال احمر، خاطرنشان کرد: هلال احمر زمینه‌ساز ارائه خدمات گسترده و داوطلبانه به مردم شده است چرا که دارای پایگاه برجسته مردمی است و هر رویدادی که برگزار می‌کند با مشارکت گسترده مردم روبه‌رو می‌شود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی ایران و عرض تبریک هفته دولت، افزود: اینجانب به نمایندگی از تمام مردم شهرستان بوشهر از حضور نیروهای هلال احمر در جنگ اخیر که خود شاهد مجاهدت‌های آنان بودم قدردانی می‌کنم، این عزیزان در طول جنگ تحمیلی اخیر با وجود حملات متعدد دشمن در کنار مردم بوده و سختی‌های آن ایام را با حضور مؤثر و داوطلبانه خود کاهش دادند.

فرماندار بوشهر در پایان با قدردانی از زحمات تمامی عوامل اجرایی و درمانی کاروان سلامت، تصریح کرد: هلال احمر همواره نماد امید همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی این مرزوبوم بوده و خواهد بود

همچنین در پایان گفتنی است که مرکز خانه هلال‌احمر در روستای محرزی با حضور فرماندار بوشهر و همراهی دستان یک کودک به افتتاح و بهره‌برداری رسید.