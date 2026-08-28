به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر جمعه در آیین افتتاح ساختمان جدید بخشداری سیهرود با اشاره به اهمیت این منطقه و نوار مرزی استان اظهار کرد: بخشداری باید منشأ خدمت و اقدامات ماندگار برای مردم باشد و در مسیر حل مشکلات و مطالبات مردم منطقه با جدیت بیشتری عمل کند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای راهبردی منطقه سیهرود و مناطق مرزی آذربایجان شرقی افزود: احداث جاده کلاله–جلفا بهعنوان یک کریدور مهم و راهبردی در برابر مسیر زنگزور در دستور کار قرار گرفته است و رئیسجمهور، دکتر پزشکیان، شخصاً بر اجرای این پروژه تأکید دارند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین ساماندهی مرزهای نوردوز و جلفا را از دیگر اولویتهای استان دانست و گفت: ساماندهی این مرزها با هدف تسهیل تردد و رفتوآمد در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در این مناطق بیش از گذشته تقویت شود.
سرمست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و کشاورزی سیهرود خاطرنشان کرد: برای رونق کسبوکار، توسعه فعالیتهای اقتصادی و تقویت بخش کشاورزی منطقه، طرحهایی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و از ظرفیتهای موجود برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم حمایت خواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به افتتاح ساختمان جدید بخشداری سیهرود گفت: این ساختمان در زمینی با زیربنای ۲ هزار مترمربع احداث شده و بخش اداری آن با مشارکت و همراهی مردم و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد: راهاندازی این مجموعه زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و تسریع در پیگیری مسائل و مطالبات مردم منطقه را فراهم کند.
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