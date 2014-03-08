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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

بانک مرکزی اعلام کرد:

قسط دوم پول نفت ایران واریز شد/ دریافت 450 میلیون دلار به ین

قسط دوم پول نفت ایران واریز شد/ دریافت 450 میلیون دلار به ین

بانک مرکزی اعلام کرد: قسط دوم از توافق ایران با گروه 1+5 به مبلغ 450 میلیون دلار به ین ژاپن به حساب بانک مرکزی واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: قسط دوم طلب ایران از توافق با گروه 1+5 به مبلغ 450 میلیون دلار در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

قسط دوم از مبلغ 4.2 میلیارد دلاری مورد توافق به مبلغ 450 میلیون دلار به ین ژاپن در تاریخ 3 مارس 2014  برابر با دوازدهم اسفند ماه 1392 آزاد و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

قسط اول مبلغ مذکور در تاریخ 14 بهمن ماه از طریق بانک مرکزی سوئیس به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

در پی توافق هسته‌ای ژنو مبنی بر آزادسازی ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی نفتی ایران، معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه گفته است: این مبلغ قرار است در 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به ایران تحول داده شود که مرحله اول آن، ابتدای فوریه انجام شد.

وی افزوده بود: از این طریق، یک میلیارد و 550 میلیون دلار تا 15 اسفند ( دو قسط 550 میلیون دلاری و یک قسط 450 میلیون دلاری) به حساب ایران واریز خواهد شد.

 

کد مطلب 2251835

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