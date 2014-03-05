قسط اول طلب ایران در سوئیس واریز شد/ قرار نیست دلارهای آزاد شده به داخل کشور بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف که امروز به همراه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پس از پایان جلسه هیات دولت در نشست خبری در جمع خبرنگاران حاضر شد، خبر از واریز شدن قسط دوم پول‌های ایران به حساب بانک مرکزی داد و گفت: البته قسط دوم به حساب بانک ژاپن واریز شده، اما هنوز به حساب بانک مرکزی نرفته است.

وی ادامه داد: ما بنا به مصلحت هایی تصمیم گرفتیم که قسط دوم بجای بانک سوئیس به بانک ژاپن واریز شود.

سیف با بیان اینکه یک بخشی از این پول ها صرف واردات کالاهای اساسی می شود، تصریح کرد: ما امروز برای واردات کالاهای اساسی به خصوص در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچ نوع محدودیتی نداریم.

رئیس بانک مرکزی افزود: یک بخش دیگر از این درآمدها صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو خواهد شد و 4.2 درصد از این منابع نیز در هر زمینه ای که بخواهیم می توانیم استفاده کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بانک های داخلی ادعا کردند که قسط اول به حساب بانک های داخلی نیامده است، بیان کرد: اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی واریز نمی شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است.

سیف افزود: ایران هر زمان که بخواهد می تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند.

وی با اشاره به تسهیلاتی که بعد از توافقنامه ژنو در زمینه ورود کالاهای اساسی و اتخاذ کانال های مالی مناسب در جهت تسویه پرداخت های مربوط به این قضیه گفت: اخیرا مذاکراتی با کارشناسان مالی- بانکی 1+5 داشتم که عمده مذاکرات متمرکز در موضوعات تسهیل و تسریع مکانیزم و نظامات پرداخت مربوط به ورود این کالاها به کشور بود.

سیف با اشاره به اضافه شدن یک بانک سوئیسی به جرگه بانک های طرف حساب با بانک های ایرانی ادامه داد: اضافه بر آن سه بانک ژاپنی امروز آمادگی شان را به ما اعلام کردند و بر این اساس بانک ها به تدریج دامنه حضورشان افزایش پیدا می کند.

رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: طرف مذاکره پذیرفته است که یک گشایشی هم در فعال شدن نظام بانکی با همسایگان داشته باشیم که این کار زمینه گسترش وسیعی را در آینده خواهد داشت.

وی با اشاره به مذاکراتش با رئیس کل بانک مرکزی سوئیس گفت: قرار شد یک حسابی برای بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی سوئیس افتتاح شود و مبادلات مالی میان بانک مرکزی ایران و سوئیس از آن طریق انجام شود.

سیف با تاکید بر اینکه علاوه بر بانک ژاپنی و بانک جدیدی که در سوئیس با ایران وارد مبادلات شده است، پیش بینی می کنیم بانک های دیگری به تدریج وارد محدوده مبادلات شوند، گفت: به زودی دامنه و کانال های محدود که موجب مشکلاتی شده بود، برطرف خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: توافق شد که پول به صورت یکجا از منابع ما در کره و ژاپن و یا هند منتقل شود به بانک هایی که با ما ارتباطات کارگزاری ایجاد کردند و از آنجا پرداخت شود به فروشندگان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی.

وی با اشاره به مکانیزم پرداخت قسط دوم گفت: قسط دوم ظرف دو روز آینده حتما واریز می شود و عمدتا بخاطر کندی ارتباطی بوده که میان ایران و این بانک ها وجود داشته است.

سیف با اشاره به تاخیر پرداخت قسط دوم نیز افزود: به دلیل اینکه بانک را عوض کردیم و از سوئیس به ژاپن منتقل شده است یک مقدار موجب تعویق در گرفتن قسط دوم شده است، اما در آینده رابطه های بانکی تسهیل خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به آمار نرخ تورم گفت: در یکساله منتهی به پایان بهمن ماه 92 36.7 درصد، تورم نقطه به نقطه 22.8 درصد و تورم بهمن ماه 0.4 درصد بوده است.

وی با اشاره به تفاوت روش محاسبه نرخ تورم میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران توضیح داد: چیزی که باعث خوشحالی است این است که هر دو روش محاسبه، روند نزولی تورم را نشان می دهد و در آینده یک افق بسیار مثبت را نسبت به جهت گیری اقتصاد دولت شاهد خواهیم بود.

رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به قسط دوم گفت: به محض اینکه بانک ژاپن اعلام وصول کند این مبالغ به حساب ایران واریز خواهد شد.

نوبخت نیز در این رابطه توضیح داد: پول حاصل از فروش نفت ایران هم در حساب بانک مرکزی در خارج از کشور است، بنابراین این ادعای بانک های داخلی بی معنا است.

وی افزود: بانک مرکزی هر زمان که نیاز به ارز داشته باشد، می تواند از حسابش برداشت کند و مکانیزم اجرایی نقل و انتقالات ارزی از قبل هم اینگونه بوده است.

سخنگوی دولت همچنین در توضیح اخبار متناقض بر واریز و یا عدم واریز دومین قسط به حساب ایران نیز گفت: یک زمان گفته می شود که پول از طرف غربی به حساب ایران واریز شده اما این پول تا به حساب ما بیاید، دو سه روزی طول می کشد بنابراین هیچگونه اخبار ضد و نقیضی وجود ندارد و قسط دوم نیز تا یکی دو روز آینده در حساب ایران خواهد آمد.

همچنین در ادامه سیف با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه ها با شیب ملایم و کم اجرا می شود، بیان کرد: تدابیری اندیشیده شده است که حتی اجرای فاز دوم احساس نشود.

وی یکی از ویژگی های قانون دوم هدفمندسازی یارانه ها را جامعیت آن نام برد و اظهار داشت: سیاست های پولی و ارزی متناسب با این قانون طراحی شده، بنابراین قرار نیست جراحی در اقتصاد ایران صورت بگیرد.

رئیس بانک مرکزی تورم سال آینده را 24 تا 25 درصد پیش بینی کرد و گفت: صندوق بین‌المللی پول، تورم زیر 20 درصد را برای ایران پیش بینی کرده است، اما ما در حالت بدبینانه، تورم 24 تا 25 درصد را پیش بینی می کنیم.

سیف همچنین در خصوص نرخ ارز در سال آینده نیز گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ دولت ثبات اقتصادی است که توانست از ورود شک های مضر به اقتصاد کشور جلوگیری کند.

وی افزود: با گشایش های جدیدی که در اقتصاد اجرا شده حتما در نرخ ارز هم اثر خواهد گذاشت و شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.

رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه اصولا نرخ سود بانکی با تورم سنجیده می شود، ادامه داد: باید نرخ سود بانکی سال آینده نسبت به تورم همان سال تعیین شود. بنابراین پیش بینی ما این است که نرخ سود بانکی افزایش پیدا نخواهد کرد.

سیف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی سال آینده یک گزارشی از رشد نقدینگی، میزان تورم و وضعیت تولید تهیه و به شورای پول و اعتبار خواهد داد و بر اساس این گزارش نرخ سود بانکی تعیین خواهد شد.