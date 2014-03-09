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۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

با تقدیر از عموزاده خلیلی؛

برگزیدگان سومین دوره کتاب سال مهر معرفی شدند

برگزیدگان سومین دوره کتاب سال مهر معرفی شدند

برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال مهر همراه با تقدیر از فریدون عموزاده خلیلی، معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جایزه کتاب سال مهر، عصر شنبه 17 اسفند با حضور نویسندگان و مترجمان ادبیات کودک و نوجوان در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

داوران این جایزه دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست موسسه خیریه مهر طه هستند که به انتخاب آن‌ها از آثار نویسندگان و مترجمان ادبیات کودک و نوجوان کشور تجلیل شد.

در این مراسم از فریدون عموزاده خلیلی به عنوان فعال و پیشکسوت تاثیرگذار در حوزه ادبیات کودک و نوجوان تقدیر شد.

تجلیل از برگزیدگان این جایزه در 2 قسمت تالیف و ترجمه بود که در بخش تالیف از جمشید خانیان برای تالیف کتاب «یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کباب‌شده» و از هدی حدادی برای کتاب «دلقک» تقدیر شد. کتاب خانیان به عنوان اثر برگزیده بخش تالیف معرفی شد و 2 نویسنده نامبرده برنده نشان کتاب سال مهر شدند.

در بخش ترجمه نیز کتاب «پسرخاله وودرو» ترجمه محبوبه نجف‌خانی به عنوان اثر منتخب و برنده نشان معرفی شد و کتاب‌های «جغد بهتر است یا پن‌کیک؟» با ترجمه پروین جلوه‌نژاد و «راز حلقه شفا» با ترجمه بهاره اشراق در جایگاه دوم و سوم نشسته و برنده نشان کتاب سال مهر شدند.

در مراسم یادشده، همچنین از 3 انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افق و قطره به عنوان ناشران فعال در بخش ادبیات کودک و نوجوان تقدیر شد.

کد مطلب 2252260

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