برگزیدگان سومین دوره کتاب سال مهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جایزه کتاب سال مهر، عصر شنبه 17 اسفند با حضور نویسندگان و مترجمان ادبیات کودک و نوجوان در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
داوران این جایزه دختران بیسرپرست و بدسرپرست موسسه خیریه مهر طه هستند که به انتخاب آنها از آثار نویسندگان و مترجمان ادبیات کودک و نوجوان کشور تجلیل شد.
در این مراسم از فریدون عموزاده خلیلی به عنوان فعال و پیشکسوت تاثیرگذار در حوزه ادبیات کودک و نوجوان تقدیر شد.
تجلیل از برگزیدگان این جایزه در 2 قسمت تالیف و ترجمه بود که در بخش تالیف از جمشید خانیان برای تالیف کتاب «یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کبابشده» و از هدی حدادی برای کتاب «دلقک» تقدیر شد. کتاب خانیان به عنوان اثر برگزیده بخش تالیف معرفی شد و 2 نویسنده نامبرده برنده نشان کتاب سال مهر شدند.
در بخش ترجمه نیز کتاب «پسرخاله وودرو» ترجمه محبوبه نجفخانی به عنوان اثر منتخب و برنده نشان معرفی شد و کتابهای «جغد بهتر است یا پنکیک؟» با ترجمه پروین جلوهنژاد و «راز حلقه شفا» با ترجمه بهاره اشراق در جایگاه دوم و سوم نشسته و برنده نشان کتاب سال مهر شدند.
در مراسم یادشده، همچنین از 3 انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افق و قطره به عنوان ناشران فعال در بخش ادبیات کودک و نوجوان تقدیر شد.
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