رضا همت‌افزا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وجیهه رضوانی؛ بانوی کونگ فوکار خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی ایران که به میزبانی مشهد برگزار شد؛ در وزن 70 کیلوگرم رده سنی جوانان با غلبه بر تمامی حریفان به مقام قهرمانی رسید.

به گفته وی در این مسابقات دیگر بانوان کونگ فوکار استان نیز چهار مدال نقره و هفت برنز دیگر گرفتند و تیم خراسان شمالی در مجموع رده‌بندی تیم در جایگاه پنجم ایستاد.

همت‌افزا اظهار کرد: در این رقابت‌ها در رده سنی جوانان علاوه بر رضوانی که موفق به کسب مدال طلا شد؛ مینا قنبریان در وزن 46 کیلوگرم، افسانه محمدپور در 49 کیلو، فائزه جعفرزاده در 56 و زهره ولی زاده در وزن 65 کیلوگرم مدال نقره گرفتند و معصومه رشیدی هم در وزن 75 کیلوگرم عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

وی اضافه کرد: همچنین در رده سنی بزرگسالان هم راحله رحیمی در وزن 51 کیلوگرم، مهلا نعمت اللهی در60 کیلو و لیلا نعمت اللهی در وزن80 کیلوگرم مدال برنز را کسب کردند.

همت افزا در ادامه اظهار داشت: در مسابقات کشوری کونگ فو سبک توآ که روز گذشته در سالن شهید مطهری مشهد پایان یافت؛ 22 بانوی کونگ فوکار خراسان شمالی در رده های سنی جوانان و بزرگسالان حضور داشتند.

وی با اشاره به این که کونگ فوکاران استان از شهرستان های شیروان، آشخانه و بجنورد بودند، افزود: مربی تیم اعزامی خراسان شمالی به این مسابقات سحر کریمی بود و سرپرستی تیم را نیز فاطمه علی شاهی بر عهده داشت.

به گفته همت افزا مسابقات کشوری کونگ فو سبک توآ با حضور تمام استان های کشور برگزار شد و بر اساس برنامه نفرات برتر اوزان مختلف به مسابقات برون مرزی اعزام خواهند شد.