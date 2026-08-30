مهدی عبدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بانوان کونگ‌فو توآ سنتی کهگیلویه و بویراحمد در رقابت‌های کشوری این رشته که به میزبانی استان البرز برگزار شد، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

وی افزود: حاصل تلاش ورزشکاران استان در این مسابقات کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و ۶ مدال برنز بود که نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای بانوان استان در رشته کونگ‌فو توآ سنتی است.

رئیس هیئت کونگ‌فو کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: آیلین مهدی‌پور در رده سنی نونهالان و وزن ۲۸ کیلوگرم موفق به کسب مقام نخست شد.

عبدالهی ادامه داد: هستی سمیعی در رده سنی جوانان و وزن ۴۸ کیلوگرم و بیتا احمدپور در رده سنی جوانان و وزن ۴۵ کیلوگرم نیز به مقام دوم دست یافتند.

وی گفت: همچنین سارینا دارفرین در رده سنی نوجوانان وزن ۶۰ کیلوگرم، زینب محبوبی در رده سنی جوانان وزن ۶۸ کیلوگرم، سونیا پرسان در رده سنی نوجوانان وزن ۳۸ کیلوگرم، غزل دژپسند در رده سنی نونهالان وزن ۳۷ کیلوگرم، زهرا شهرخی در رده سنی نوجوانان وزن ۴۴ کیلوگرم و مهسا پورعامر در رده سنی نوجوانان وزن ۴۱ کیلوگرم موفق به کسب مقام سوم شدند.

رئیس هیئت کونگ‌فو استان با قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها، بیان کرد: این موفقیت نتیجه تمرینات مستمر، تلاش و پشتکار بانوان ورزشکار و حمایت خانواده‌های آنان است و امیدواریم شاهد تداوم این روند و حضور پررنگ‌تر ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.

کسب ۹ عنوان برای ورود به تیم ملی

قاسم صفدری، رئیس انجمن کونگ‌فو توآ سنتی کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مسابقات کشوری بانوان کونگ‌فو توآ سنتی روزهای پنجم و ششم شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان البرز برگزار شد.

وی هدف اصلی برگزاری این رقابت‌ها را شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای ورود به تیم ملی انجمن کونگ‌فو توآ سنتی عنوان کرد و افزود: ورزشکاران استان با آمادگی مناسب در این مسابقات حضور پیدا کردند و توانستند ۹ عنوان ارزشمند کسب کنند.

صفدری با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت بانوان در ورزش قهرمانی، تصریح کرد: کسب این نتایج نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی، استعدادیابی و حمایت بیشتر می‌توان زمینه حضور بانوان کونگ‌فوکار استان را در سطوح بالاتر فراهم کرد.

رئیس انجمن کونگ‌فو توآ سنتی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از تلاش‌های محبوبه رضایی، نایب‌رئیس انجمن و مربی تیم، خانم باقری سرپرست تیم، مربیان، خانواده‌های ورزشکاران و تمامی اعضای انجمن که در کسب این موفقیت نقش داشتند، قدردانی می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌ها و تقویت برنامه‌های آموزشی و قهرمانی، شاهد حضور بیشتر ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در ترکیب تیم‌های ملی و درخشش آنان در رقابت‌های بین‌المللی باشیم.